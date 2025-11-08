Corte Suprema suspende orden que exige a Trump financiar subsidios alimentarios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, durante su reunión con Viktor Orban. FOTO: Roberto Schmidt/Getty Images

La Corte Suprema dictaminó el viernes que la administración del presidente Donald Trump no tiene que financiar de inmediato las ayudas alimentarias a millones de estadounidenses que fueron suspendidas por la parálisis presupuestaria del gobierno.

Un tribunal inferior falló esta semana que el gobierno Trump debe financiar completamente el programa para noviembre.

Uno de cada ocho estadounidenses se beneficia de estos subsidios que se entregan desde hace más de seis décadas el Programa federal de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Además, ordenó que la administración usara fondos de contingencia para hacer un pago de miles de millones de dólares a los estados para que estos pudieran distribuir cupones de alimentos a cerca de 42 millones de personas que dependen de SNAP para comprar comida.

La magistrada Ketanji Brown Jackson emitió la llamada suspensión administrativa que detiene el proceso y otorga al sistema judicial tiempo adicional para considerar la solicitud de la administración.

“El poder central del Congreso es el del control del presupuesto, mientras que al Ejecutivo le corresponde asignar recursos limitados entre las prioridades en competencia”, escribió la dependencia.

Finalmente, las agencias del gobierno se han visto paralizadas desde que el Congreso no aprobó el financiamiento federal más allá del 30 de septiembre, con programas de bienestar social como el SNAP en juego.