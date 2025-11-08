Lula criticó “uso intensivo de combustibles fósiles” y exigió impuestos a los países más ricos

(L to R) Brazil's Foreign Minister Mauro Vieira, UN Secretary General Antonio Guterres, Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva and First Lady Rosangela da Silva attend the Leaders� Round Table to launch the Tropical Forest Forever Facility (TFFF) in the framework of the COP30 UN Climate Change Conference in Belem, Para State, Brazil, on November 6, 2025. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP) / PABLO PORCIUNCULA

Durante la segunda jornada de la cumbre de líderes de la COP30, en la ciudad de Belém, el presidente de Brasil, Lula Da Silva, aseguró que, un impuesto mínimo puede generar recursos valiosos para la acción climática.

Mediante el discurso, Lula advirtió que “La tierra ya no soporta un modelo de desarrollo basado en el uso intensivo de los combustibles fósiles”. Además, volvió a incentivar la transición energética.

“A pesa de los avances, en 2024, se registró un nuevo récord de emisiones de carbono del sector enérgetico. La tasa más alta desde 1957″, afirmó.

¿Impuestos para combatir la crisis climática?

El presidente brasileño, detalló que los países en desarrollo no pueden seguir enfrentando la crisis climática a punta de deudas, algo que, según el, termina enriqueciendo de nuevo a los más ricos.

“El año pasado, los 65 mayores bancos del mundo se comprometieron a otorgar 869.000 millones de dólares al sector del petróleo y el gas”, afirmó el jefe de Estado de Brasil y resaltó que “los incentivos financieros muchas veces van en sentido contrario al de la sostenibilidad”.

Lula agregó que, los ´superricos´, son los más contaminantes del planteta y señaló que, según cifras de la ONG Oxfam, “una persona que hace parte del 0,1 % más rico del planeta emite más carbono en un solo día que el 50% más pobre de la población mundial”.

El presidente Lula da Silva, aseguró que, un impuesto mínimo a las multinacionales y a los países más ricos, puede generar recursos valiosos para la acción climática.

“Los países en desarrollo están haciendo su parte. Ahora le toca a quienes tienen más recursos y más responsabilidad histórica”, puntualizó el mandatario.