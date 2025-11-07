“La articulación entre sectores es clave para avanzar en innovación en salud”: Carolina Muñoz

Carolina Muñoz, de la Universidad de los Andes, resaltó en Innovación en Salud que la articulación entre sectores es clave para enfrentar la sobrecarga del sistema de salud. | Foto: Caracol Radio

Carolina Muñoz, directora del Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de los Andes, señaló durante la primera edición de Innovación en Salud, convocada por Prisa Media, que es necesario fortalecer espacios de colaboración donde las nuevas ideas puedan ser evaluadas y reguladas de forma flexible, garantizando siempre la seguridad de los pacientes.

Además, resaltó que el sistema de salud enfrenta hoy una sobrecarga en personal, servicios y capacidad hospitalaria, por lo que la eficiencia en el uso de los recursos se convierte en una necesidad urgente. “La articulación entre sectores no solo permite optimizar procesos, sino generar soluciones que puedan ser aplicadas y escaladas, incluso, en otros países”, puntualizó.

A continuación, la entrevista completa: