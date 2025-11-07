Israel agradeció a México por frustrar supuesto asesinato contra su embajadora

Las declaraciones de Israel se dan luego de que Estados Unidos acusará al país iraní de tener un complot para acabar con la vida de la embajadora Einat Kran-Neiger.

Según un alto funcionario estadounidense, la operación para atacar a la embajadora de Israel en México, inició a finales del 2024 por una unidad de élite de los Guardianes de la revolución y afirmó que fue truncada este año.

“El complot fue contenido y no representa una amenaza actualmente”, anadió el funcionario mediante el anonimato.

Frente a la sitiación, mediante un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, agradeció a México por frustar el ataque.

“Agradecemos a los servicios de seguridad y la policía de México por desbaratar una red terrorista dirigida por Irán que buscaba atacar al embajador de Israel”, detalla el escrito.