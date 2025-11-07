“El afectar la salud afecta a todas las dinámicas sociales”: Luis Alexander Moscoso

Para Luis Alexander Moscoso, exviceministro de Salud Pública y subsecretario de Servicios de Salud de Bogotá, Colombia debe pensar cómo atender y prestar un mejor servicio de salud, en un país que, con una tasa de envejecimiento poblacional creciente, demanda un mejoramiento en la atención de enfermedades crónicas.

De igual forma, se refirió a la falta de recursos económicos como una realidad que dificulta mejorar atención y que se suma a una rigidez institucional que todavía no se adapta a los modelos de gestión del siglo XXI.

A continuación, la entrevista completa: