Aerolíneas de EE.UU. anuncian cancelaciones de vuelos programados para el viernes.

La administración Trump ha ordenado a todas las aerolíneas reducir los vuelos en 40 de los aeropuertos principales de EE.UU.

Ante esto, las aerolíneas estadounidenses ya han iniciado a advertir a sus viajeros modificaciones o cancelaciones en su itinerario para este viernes, 7 de noviembre.

La medida de la Secretaría de Transporte se da por el cierre del gobierno que ha dejado sin salario a más de 13.000 controladores aéreos.

“Habrá una reducción del 10% de la capacidad en 40” aeropuertos, entre ellos los más concurridos del país, dijo el secretario de Transporte, Sean Duffy.

“Nos hacen falta 2.000 controladores aéreos” por lo que es necesario “reducir la presión” con un número menor de vuelos a supervisar por parte de los equipos, explicó.

Delta

La aerolínea estadounidense Delta Air Lines anunció que las cancelaciones de vuelos de Delta y Delta Connection para el viernes, 7 de noviembre, suman aproximadamente 170. Las cancelaciones para el sábado, 8 de noviembre, serán menores.

“Delta tiene previsto notificar las cancelaciones con un día de antelación para ofrecer opciones a los clientes antes de que se dirijan al aeropuerto, como haríamos durante una tormenta invernal”, explicó la Compañía.

Asimismo, resaltó que intentará mantener la gran mayoría de sus vuelos programados y seguir ofreciendo acceso a todos los mercados a los que sirve, aunque la frecuencia podría verse afectada.

La compañía aérea también le pidió al Congreso que apruebe de inmediato una resolución de continuidad que permita reabrir el gobierno, de modo que los controladores aéreos, agentes de la TSA y oficiales de la CBP —responsables de la seguridad y eficiencia del espacio aéreo nacional— puedan recibir los salarios.

“La falta de pago solo incrementa la presión sobre estos trabajadores esenciales, muchos de los cuales ya cumplen horas extra obligatorias para mantener la seguridad en los cielos”, asegura Delta.

United

United Airlines también confirmó que los horarios de vuelo, a partir del viernes, han sufrido modificaciones. Si viaja este fin de semana, puede consultar el estado de su vuelo en la aplicación de la aerolínea.

“Si su vuelo se ve afectado, se le reservará automáticamente en un vuelo diferente y se le notificará a través de la aplicación United o por mensaje de texto”, explica.

También, dice estar evitando cancelaciones de vuelos internacionales de larga distancia y vuelos entre centros de conexión que operan entre estos siete aeropuertos: Chicago O’Hare (ORD), Denver (DEN), Houston (IAH), Los Ángeles (LAX), Newark (EWR), San Francisco (SFO) y Washington Dulles (IAD).

American

Por su parte, American prevé que los vuelos internacionales de larga distancia se mantendrán según lo previsto.

Sin embargo,los clientes cuyos vuelos se cancelen por cualquier motivo podrán cambiar su vuelo o solicitar un reembolso, sin ninguna penalización.