Udecetevé estrena “La Cangrejera”, serie documental que reinterpreta las identidades cartageneras

Cartagena

Desde Udecetevé, el medio digital de la Universidad de Cartagena, te invitamos a la proyección del primer episodio de La Cangrejera, una serie documental que explora e interpela las identidades cartageneras, sus memorias, tensiones y símbolos.

Más que una producción audiovisual, La Cangrejera es una apuesta por mirar críticamente la ciudad y su historia, desmitificando los relatos tradicionales y dando voz a quienes han mantenido viva la esencia festiva, popular y resistente de Cartagena. Su nombre hace referencia al símbolo del cangrejo, reinterpretado aquí no como sinónimo de retroceso, sino como una metáfora de resiliencia y memoria, que invita a repensar la frase “vas para atrás como el cangrejo” y reconocer el valor de mirar el pasado para entender el presente.

El primer capítulo, “No soy súbdito”, nos sumerge en las Fiestas de Independencia del 11 de noviembre, revisitando su evolución, su dimensión popular e institucional, y los sentidos de resistencia, identidad y olvido que las atraviesan.

Durante 24 minutos, este episodio entreteje las voces de historiadores, académicos y actores festivos, quienes reflexionan sobre la independencia, la memoria colectiva y las disputas simbólicas que definen la relación entre lo patriótico y lo popular. Con una narrativa provocadora, disruptiva y profundamente caribeña, “No soy súbdito” invita a repensar las fiestas no solo como una conmemoración histórica, sino como un campo de tensiones vivas, donde se cruzan el poder, la memoria y la identidad.

La proyección del episodio tendrá lugar el jueves 6 de noviembre a las 4:30 P.M. en el Claustro de La Merced de la Universidad de Cartagena, en el tradicional corredor de las begonias. Posterior a la exhibición, se realizará un conversatorio abierto con invitados especiales, que busca propiciar un espacio de diálogo colectivo sobre el presente y el futuro de las Fiestas de Independencia y los sentidos de pertenencia que las acompañan.

La Cangrejera es una producción de Udecetevé, dirigida por su equipo creativo, que combina rigor académico, exploración audiovisual y narrativas contemporáneas. La serie se propone reconstruir y cuestionar las formas en que los cartageneros se piensan a sí mismos, abriendo espacios de reflexión sobre el territorio, las memorias compartidas y las tensiones entre la historia oficial y las memorias populares.

Cada episodio abordará un aspecto distinto de la identidad local —las fiestas, los símbolos, los imaginarios, los silencios—, configurando un retrato coral y polifónico de lo que significa ser cartagenero hoy.

🎬 Proyección del episodio “No soy súbdito”

🗓️ Jueves 6 de noviembre, 4:30 p. m.

📍 Universidad de Cartagena, Claustro de La Merced – Corredor de las Begonias