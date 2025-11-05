México: viuda de alcalde asesinado asumirá como alcaldesa de Uruapan

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum confirmó que Grecia Quiroz, viuda del alcalde Carlos Manzo, asesinado el pasado 1 de noviembre tras un evento público, asumirá el cargo en el municipio de Uruapan, estado de Michoacán, al occidente del país.

Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Sheinbaum indicó que “el día de hoy (Quiroz) va a tomar posesión en el Congreso del Estado”.

La mandataria se reunió con Quiroz, con el hermano del alcalde asesinado y sus colaboradores cercanos, a quienes expresó su solidaridad y escuchó sus exigencias de justicia.

“Platicamos, estuvo presente el secretario de Seguridad y Lázaro Cárdenas y platicamos, evidentemente, pues ellos con toda razón exigen justicia y que se llegue hasta el final de esta investigación y se haga justicia del asesinato”, dijo la presidenta sobre el encuentro desarrollado el martes.

Viuda de alcalde asesinado trabajará en estrategias de seguridad por Michoacán

En adición, Claudia Sheinbaum resaltó que “acordamos seguir en comunicación para apoyar al municipio de Uruapan en este marco general del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”.

Informó que su gobierno trabaja de manera coordinada con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, para avanzar en este plan, que concentra las estrategias de seguridad para el estado.

“El día de hoy en la mañana en el gabinete de seguridad estuvo aquí el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Además, de temas específicos con información particular de Michoacán y las estrategias para la seguridad en el estado, hablamos del Plan Michoacán por la paz y la justicia. Lo vamos a trabajar obviamente juntos”, señaló.

El gabinete también tomó parte de este encuentro en el que se asignaron tareas específicas en relación con este plan.

“Los distintos secretarios o directores generales van a hacer esta consulta con distintos sectores de la sociedad de Michoacán para poder tener un primer borrador este viernes por la tarde y poderlo presentar a más tardar la próxima semana”, explicó.

El gobierno federal anunció el despliegue adicional de fuerzas de seguridad el martes, además de la creación de este plan como una estrategia integral que busca fortalecer la seguridad, la justicia y el desarrollo en la región.

¿Qué se sabe del asesinato del alcalde Carlos Manzo?

El asesinato de Manzo tras un evento público del Día de Muertos en Uruapan ha generado una fuerte indignación en Michoacán, donde se han registrado protestas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales.

Según las autoridades, uno de los presuntos agresores fue abatido tras el ataque y dos personas fueron detenidas por su presunta participación en el crimen.

El gobierno mexicano aseguró que Manzo contaba con protección federal y municipal desde 2024, la cual fue reforzada a principios de este 2025.

Autoridades han identificado que en Uruapan, localidad de más de 300.000 habitantes, operan el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.

Apenas el pasado 8 de octubre, Manzo llamó al titular de la SSPC y a Sheinbaum que no retiraran a la Guardia Nacional del municipio, pues los agentes llevaban pocos días en la zona.