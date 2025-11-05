EE.UU. realiza lanzamiento de un misil balístico: inician pruebas con el sistema de armas nucleares

Departamento de Guerra de EE.UU. realizó un lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental Minuteman III desarmado. @DeptofWar

El Departamento de Guerra de EE.UU. realizó un lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental Minuteman III desarmado, que tiene capacidad para trasnportar ojivas nucleares, en una Base de la Fuerza Espacial en California.

El pasado 29 de octubre, Trump ya había lanzado la orden dirigida al Pentágono para poner a prueba las armas nucleares.

“Un misil balístico intercontinental Minuteman III desarmado se lanza durante una prueba operativa a la 1:35 a. m. hora del Pacífico del 5 de noviembre de 2025 en la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, California”, explicó el Departamento de guerra.

“Esta prueba, denominada GT 254, evaluó la confiabilidad continua, la preparación operativa y la precisión del sistema ICBM (misil balístico intercontinental), una piedra angular de la defensa nacional de Estados Unidos", añadieron.

“GT 254 no es solo un lanzamiento, sino una evaluación exhaustiva para verificar y validar la capacidad del sistema de misiles balísticos intercontinentales (ICBM) para cumplir su misión crítica”, declaró la teniente coronel Karrie Wray, comandante del 576.º Escuadrón de Pruebas de Vuelo.

“Realmente odio hacerlo pero no tengo opción”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este miércoles que pidió al Departamento de Guerra realizar pruebas de armas nucleares en “igualdad de condiciones”.

“Realmente odio hacerlo pero no tengo opción”, dijo Trump sobre la instrucción de poner a prueba las armas nucleares justificando la decisión en que, según él, Rusia y China son el segundo y tercer país con más armamento de este tipo por detrás de Estados Unidos.

Este lunes, el secretario de Energía, Chris Wright, dijo en una entrevista en Fox que la orden de Trump no incluye por ahora pruebas explosivas.

Wright agregó que “las pruebas de las que estamos hablando son pruebas de sistema”, luego de las críticas que las declaraciones del mandatario habían provocado.

Luego de las declaraciones de Trump, el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó a sus funcionarios que presenten propuestas para una posible reanudación de pruebas nucleares en respuesta.

Estados Unidos cuenta actualmente con alrededor de 5.500 ojivas nucleares operativas, mientras que Rusia posee unas 1.718 y China entre 400 y 500, según datos del Panel Internacional sobre Materiales Fisionables.

Trump ha usado estas cifras para justificar la necesidad de pruebas de sus sistemas nucleares, argumentando que mantener la paridad estratégica es crucial para la seguridad nacional y la disuasión frente a las otras potencias nucleares