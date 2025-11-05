EE.UU ataca otra lancha en el Pacífico: más de 65 personas han muerto en el despliegue militar

Estados Unidos atacó otra embarcación en el Pacífico. Según el secretario de Guerra, Pete Hegseth, “dos narcoterroristas varones” murieron.

Con este ataque, ya se contabilizan 66 muertos como parte de los ataques de la administración de Donald Trump en el Pacífico y el Caribe.

“Los servicios de inteligencia confirmaron que el buque estaba involucrado en el contrabando de estupefacientes, transitando por una ruta conocida de narcotráfico y transportando estupefacientes. El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales del Pacífico Oriental”, explicó Hegseth.

Por su parte, ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en el ataque.

El jefe del Pentagono dijo que la embarcación pertenecía a una Organización Terrorista Designada, pero no especifico de cual se trata.

“Localizaremos y destruiremos TODAS las embarcaciones que intenten traficar drogas a Estados Unidos para envenenar a nuestros ciudadanos. Proteger la patria es nuestra máxima prioridad. Ningún terrorista del cártel tiene la más mínima oportunidad contra las fuerzas armadas estadounidenses”, reiteró Hegseth.