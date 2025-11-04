Washington: Aeropuerto Ronald Reagan reanuda operaciones tras “amenaza de seguridad”

El Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington DC reanudó sus operaciones, luego de estar suspendidas por más de una hora debido a una suspuesta amenaza de seguridad.

El Aeropuerto explicó que el vuelo 512 de United Airlines aterrizó alrededor de las 11:30 a. m. y luego se detuvo en una pista alejada de la terminal debido a una amenaza de seguridad, sin especificar de qué se trata.

Las pistas se reabrieron sobre la una de la tarde en Washington, mientras que la Policía de la Autoridad Aeroportuaria Metropolitana está llevando a cabo una investigación sobre lo sucedido.

También, advierten que quienes tengan previsto reunirse con pasajeros o volar esta tarde deben prever retrasos y consultar con su aerolínea para obtener información actualizada sobre su vuelo.