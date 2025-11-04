Vuelos suspendidos en el aeropuerto de Bruselas por presencia de drones en la zona

Los aeropuertos belgas de Bruselas-Zaventem y de Lieja, al este de la capital, cerraron sus espacios aéreos este martes debido a la presencia de tres drones en las proximidades de la terminal poco antes de las 20.00 hora local (19.00 GMT).

“Actualmente no hay vuelos de salida ni de llegada en el aeropuerto de Bruselas debido a informes sobre la presencia de drones en los alrededores del aeropuerto. Proporcionaremos actualizaciones en cuanto dispongamos de más información”, indicó el aeropuerto de Bruselas en su página web.

Algunos de los aviones que se dirigían al principal aeropuerto de Bruselas y que debían aterrizar en la capital belga están siendo desviados hacia otras localidades belgas como Charleroi o Brujas y también a aeródromos extranjeros como París o las ciudades alemanas de Maastricht, Colonia y Fráncfort (Alemania).

En Charleroi, el segundo aeropuerto belga, también suspendieron provisionalmente los aterrizajes como medida de precaución, dijo la empresa operadora.

Al igual que varios países europeos desde hace dos meses, Bélgica registra episodios de vuelos de drones sospechosos sobre lugares o infraestructuras sensibles.

El pasado fin de semana, la base militar de Kleine-Brogel, en el noroeste, que alberga armas nucleares estadounidenses, fue sobrevolada en tres ocasiones, lo que provocó la apertura de una investigación por parte del servicio de inteligencia militar belga.

Bélgica prepara plan de respuesta

Las autoridades belgas preparan un plan acelerado de respuesta a estas incursiones y, mientras tanto, el Ejército ha dado órdenes de derribar los aparatos si puede hacerse de forma segura y “sin causar daños colaterales”.

El ministro de Defensa de Bélgica, Theo Francken, indicó en una entrevista en la televisión local VTM que los recientes vuelos de drones sobre bases militares y aeropuertos belgas podrían tratarse de intentos de espionaje por parte de Rusia.

Aunque admitió que las autoridades belgas por el momento “no tienen información concreta sobre el origen de los drones”, el titular de Defensa señaló la posible responsabilidad de Moscú en línea con otras incursiones de drones en el espacio aéreo de países bálticos y del este de Europa