Nueva ruta aérea Bogotá- Nuquí: precio de tiquetes y trayecto que conecta con el pacífico colombiano

El pasado jueves 30 de octubre, Colombia fue testigo de un momento histórico que marca un hito en la conectividad del país. La aerolínea Satena inauguró una nueva ruta aérea directa entre Bogotá y Nuquí, en el departamento del Chocó, fortaleciendo así el vínculo entre la capital y la región pacífica, una de las zonas con mayor riqueza natural y cultural del país.

Hasta ahora, para llegar a Nuquí era necesario realizar escalas en Medellín o Quibdó, lo que hacía del trayecto una experiencia larga y en ocasiones compleja. Con esta nueva conexión directa, el viaje se reduce a tan solo una hora, facilitando el acceso a uno de los destinos turísticos más biodiversos de Colombia.

Cómo operará la ruta Bogotá-Nuquí

La nueva ruta contará con dos vuelos semanales, programados para los jueves y domingos. Las salidas desde Bogotá hacia Nuquí se realizarán los jueves a las 7:35 a. m. y los domingos a las 9:10 a. m., mientras que los vuelos de retorno desde Nuquí hacia la capital partirán los jueves a las 9:26 a. m. y los domingos a las 11:03 a. m..

Con esta frecuencia, Satena busca brindar una alternativa cómoda y flexible tanto para los viajeros que se desplazan por motivos turísticos como para quienes lo hacen por trabajo o para visitar a sus familias.

La operación de esta ruta estará a cargo de aeronaves ATR 42, con capacidad para 48 pasajeros, ideales para vuelos regionales y perfectamente adaptadas a las condiciones de aeropuertos con infraestructura limitada, como el de Nuquí.

aeronaves ATR 42 Ampliar

Durante la ceremonia de inauguración, el alcalde de Nuquí, Rubén Prado Asprilla, habló con los micrófonos de Caracol Radio, destacando el impacto positivo que esta nueva ruta tendrá en la región. Según el mandatario, esta conexión no solo mejora la calidad de vida de los habitantes, sino que también promueve el turismo, el comercio y la inversión local, abriendo nuevas oportunidades económicas para los emprendedores y el gremio hotelero.

“Esta ruta significa progreso. Facilitará el acceso a Nuquí, permitirá que más personas descubran nuestras riquezas naturales y fortalecerá nuestra economía local”, afirmó el alcalde.

La llegada de este vuelo directo representa un avance significativo en la integración regional y en el propósito de llevar desarrollo a territorios históricamente apartados. Satena, busca con esta iniciativa impulsar la presencia del Estado y el turismo sostenible en el Pacífico colombiano.

¿Qué es lo más importante del Chocó?

El departamento del Chocó y, en particular, Nuquí, son reconocidos por su extraordinaria biodiversidad, su gastronomía tradicional, sus aguas termales, y por ofrecer algunas de las playas más hermosas y vírgenes del país. Además, es un destino privilegiado para el avistamiento de ballenas, una experiencia que cada año atrae a viajeros nacionales y extranjeros.

¿Cuál es la mejor fecha para ver ballenas en Nuquí?

La mejor época para disfrutar del avistamiento de ballenas jorobadas en Nuquí es entre mediados de julio y finales de octubre, cuando estos impresionantes mamíferos migran desde la Antártida hacia las cálidas aguas del Pacífico colombiano para aparearse y dar a luz.

Durante estos meses, especialmente entre agosto y septiembre, las condiciones climáticas suelen ser más favorables y las probabilidades de observar a las ballenas saltando o mostrando sus aletas y colas son mayores. Este espectáculo natural convierte a Nuquí en uno de los destinos más privilegiados del país para vivir una experiencia de contacto directo con la biodiversidad marina del Chocó.