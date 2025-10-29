Venezuela destruyó dos campamentos del ELN en zona fronteriza con Colombia. Fotos: Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

La Fuerza Armada venezolana reporta la destrucción de dos “campamentos logístico” del ELN en el municipio de Atures, en la frontera con Colombia.

El general Domingo Hernández Larez, jefe del Comando estratégico de la Fuerza Armada, confirmó que en los campamentos encontraron panfletos de la guerrilla colombiana ELN, además de municiones, vehículos todo terreno, chalecos tácticos y combustible.

Según las autoridades venezolanas, el material de guerra fue destruido tras su incautación.

Las características de los campamentos:

1. Casa logística utilizada por los grupos TANCOL en las coordenadas (05° 50′ 47.06″ N 67° 27′ 34.93″). Retención de un (01) vehículo marca Toyota, modelo land Cruiser, color azul, año 1992, placas AM464YA, cuarenta y cinco (45) cartuchos Cal. 7,62x51 mm, veinticinco (25) cartuchos cal. 5.56 mm, treinta y ocho (38) panfletos tancol alusivos al Ejercito de Liberación Nacional (ELN), veinte (20) chalecos verdes (tácticos), dos (02) equipos de comunicaciones (radios transmisores), cuatro (04) bombonas de alta presión para el almacenamiento y transporte de gas.