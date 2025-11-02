Rusia confirma contactos con Venezuela en medio de rumores sobre petición de ayuda militar

Banderas de Estados Unidos y Venezuela, imagen de referencia - Getty Images / themotioncloud

El Kremlin confirmó que mantiene contacto con las autoridades venezolanas, tras los reportes del diario The Washington Post que señalan que Nicolás Maduro habría solicitado ayuda a Rusia, China e Irán para reforzar la defensa de su país ante las presiones de Washington.

“Estamos en contacto con nuestros amigos venezolanos”, dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, citado por la agencia rusa TASS. El funcionario no confirmó directamente la supuesta solicitud de Maduro, pero recordó que ambos países “están unidos por obligaciones contractuales” dentro de su acuerdo de cooperación estratégica firmado meses atrás durante la visita del presidente venezolano a Moscú.

Rusia también reiteró esta semana su respaldo a Venezuela frente a lo que calificó como amenazas “existentes y potenciales” por parte de Estados Unidos.

EE. UU. refuerza su presencia militar en el Caribe

Mientras tanto, varios medios internacionales informaron que Estados Unidos estaría aumentando su despliegue militar en el Caribe, lo que ha incrementado la tensión en la región. Según el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), el país norteamericano podría tener en los próximos días:

Ocho buques de guerra,

Tres buques anfibios, embarcaciones diseñadas para transportar tropas y vehículos desde el mar hasta tierra,

Un submarino.

Este movimiento sería el mayor despliegue naval estadounidense desde la primera Guerra del Golfo, en 1990.

Crecen las tensiones y los temores a una ofensiva

De acuerdo con publicaciones de The Miami Herald y The Wall Street Journal, citando fuentes cercanas al gobierno de Donald Trump, Estados Unidos se prepara para posibles ataques a instalaciones militares dentro de Venezuela.

El presidente Nicolás Maduro, por su parte, ha reiterado que Washington busca expulsarlo del poder y ha pedido a la Casa Blanca renunciar a cualquier plan militar. “Venezuela quiere paz, no guerra”, ha afirmado en sus pronunciamientos recientes.