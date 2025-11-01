A juicio alias “El Comandante”, presunto responsable por homicidio de cantantes colombianos en México

Un juez del Estado de México ordenó juicio contra Cristopher “N”, conocido como alias “El Comandante”, por, presuntamente, haber tenido participación en el homicidio de los cantantes que ocurrió el mes de septiembre.

A través de un comunicado, la autoridad judicial consideró que las evidencias presentadas por el Ministerio Público eran suficientes, por lo que se emitió una orden de juicio por el delito de homicidio calificado junto a una medida cautelar de prisión preventiva.

De acuerdo con la información obtenida por medio de la investigación, “El Comandante” estuvo implicado en aspectos importantes del asesinato, ya que sería él quien habría coordinado la fase de atracción de los colombianos, ganando su confianza con manipulación y engaños, con el objetivo de asegurar el resultado que se tenía planeado por el grupo criminal responsable.

El seguimiento de Cristopher “N” se venía generando desde el inicio del hallazgo de los cuerpos de las víctimas, que habían sido encontrados en zona rural del municipio de Cocotitlán, en el oriente del Estado de México el pasado 17 de septiembre.