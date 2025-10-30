El buque destructor de EE.UU. zarpa de Trinidad y Tobago después de cuatro días en la isla

El buque destructor de Estados Unidos que estaba en Trinidad y Tobago, abandona la región luego de pasar 4 días a 10 kilómetros de territorio venezolano.

El destructor estadounidense USS Gravely, equipado con misiles guiados, zarpó este jueves de Trinidad y Tobago, tras permanecer cuatro días atracado a pocos kilómetros de la costa continental de Venezuela.

El arribo del buque el pasado domingo había intensificado la tensión diplomática entre Washington y Caracas, por la creciente actividad militar de Estados Unidos en el Caribe.

Le puede interesar: Donald Trump ordena al Pentágono reiniciar pruebas con armas nucleares

Durante su estadía, un contingente de marines estadounidenses realizó ejercicios conjuntos con las fuerzas de defensa locales, como parte de la campaña militar del presidente Donald Trump contra las organizaciones de narcotráfico en América Latina.

Hasta ahora, el Pentágono ha desplegado ocho buques de guerra en el Caribe y el Pacífico para operaciones antidrogas.

Lea también: Consejo de Seguridad aplaza votación sobre Colombia: ¿qué pasa si no renuevan Misión de Verificación?

Los ataques en la zona, dirigidos contra presuntas embarcaciones narcotraficantes en “aguas internacionales”, han dejado al menos 62 muertos en las últimas semanas.

El incremento de las operaciones ha despertado críticas en el Congreso estadounidense y entre organizaciones humanitarias, que califican estos bombardeos como posibles ejecuciones extrajudiciales.