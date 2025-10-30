Internacional

El buque destructor de EE.UU. zarpa de Trinidad y Tobago después de cuatro días en la isla

El buque de guerra de misiles guiados permaneció muy cerca de las costas venezolanas en una serie de ejercicios militares en Trinidad y Tobago, en medio de las tensiones entre Washington y Caracas y los temores de una posible “invasión” de EE.UU. a Venezuela.

People watch and take pictures of the USS Gravely, a US Navy warship, departing the Port of Port of Spain on October 30, 2025. The US warship arrived in Trinidad and Tobago on October 26, 2025, for joint exercises near the coast of Venezuela, as Washington ratcheted up pressure on drug traffickers and Venezuelan leader Nicolas Maduro. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)

People watch and take pictures of the USS Gravely, a US Navy warship, departing the Port of Port of Spain on October 30, 2025. The US warship arrived in Trinidad and Tobago on October 26, 2025, for joint exercises near the coast of Venezuela, as Washington ratcheted up pressure on drug traffickers and Venezuelan leader Nicolas Maduro. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP) / MARTIN BERNETTI

El buque destructor de Estados Unidos que estaba en Trinidad y Tobago, abandona la región luego de pasar 4 días a 10 kilómetros de territorio venezolano.

El destructor estadounidense USS Gravely, equipado con misiles guiados, zarpó este jueves de Trinidad y Tobago, tras permanecer cuatro días atracado a pocos kilómetros de la costa continental de Venezuela.

El arribo del buque el pasado domingo había intensificado la tensión diplomática entre Washington y Caracas, por la creciente actividad militar de Estados Unidos en el Caribe.

Durante su estadía, un contingente de marines estadounidenses realizó ejercicios conjuntos con las fuerzas de defensa locales, como parte de la campaña militar del presidente Donald Trump contra las organizaciones de narcotráfico en América Latina.

Hasta ahora, el Pentágono ha desplegado ocho buques de guerra en el Caribe y el Pacífico para operaciones antidrogas.

Los ataques en la zona, dirigidos contra presuntas embarcaciones narcotraficantes en “aguas internacionales”, han dejado al menos 62 muertos en las últimas semanas.

El incremento de las operaciones ha despertado críticas en el Congreso estadounidense y entre organizaciones humanitarias, que califican estos bombardeos como posibles ejecuciones extrajudiciales.

