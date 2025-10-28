Hamás dice estar “comprometido” con el cese al fuego, pese a la reanudación de ataques de Israel

Hamás está listo para paz en Gaza pero pide garantías, reveló su jefe negociador en Egipto. Foto: Getty Images/ EFE.

El movimiento islamista palestino Hamás aseguró que no es responsable del tiroteo este martes en Rafah, en el sur de Gaza, al que presuntamente responde el Ejército israelí con bombardeos en la Franja, y recalcó su compromiso con el alto el fuego vigente en este territorio desde el pasado 10 de octubre.

Hamás asegura que mantiene su “compromiso con el acuerdo de alto el fuego” en Gaza, luego de que Israel retomó los ataques en territorio palestino.

El grupo terrorista dice no tener ninguna relación con un tiroteo presentado hoy en Rafah, una de las razones que menciona Israel para retomar los bombardeos.

“El bombardeo criminal llevado a cabo por el ejército de ocupación fascista en zonas de la Franja de Gaza representa una flagrante violación del acuerdo de alto el fuego firmado en Sharm el-Sheij bajo los auspicios del presidente estadounidense Trump”, expresó Hamás.

El movimiento también pide a los mediadores garantes del acuerdo tomar medidas inmediatas para presionar a Israel y frenar la escalada.