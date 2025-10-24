“El sistema preventivo no es negocio”: Petro sobre decisión del Consejo de Estado en tema salud

El presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X, luego la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto 0858, con el que el Gobierno buscaba implementar el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, aparte de la reforma de la salud. El mandatario rechazó la decisión del ente judicial.

“El principal instrumento que tiene una sociedad para defender la vida humana colectiva, es el sistema de salud preventivo. Se sabe casi desde los orígenes de la civilización. Si en tiempos del COVID hubiera existido en Colombia. El sistema preventivo, decenas de miles de personas que murieron, no hubieran muerto”, aseguró el presidente en sus redes sociales.

El jefe de estado aseguró que el sistema preventivo no es negocio, por eso, este asunto público de gran dimensión es atacado por los empresarios, ya que según el presidente, disminuye el negocio.

“Lamentable que aún en el mundo jurídico, que debería defender el Estado Social de Derecho, termine suspendido el derecho”, indicó.

El Ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo también rechazó esta decisión en su cuenta de X. “Es inadmisible que se intente frenar el modelo preventivo y predictivo que impulsa el presidente Petro, para fortalecer la atención primaria en salud. Atentar contra este modelo es ir en contra de la vida misma. El objetivo del Gobierno, plasmado en el decreto, es garantizar el derecho fundamental a la salud, según la Ley Estatutaria 1751 de 2015, en todo el territorio nacional y sin ningún tipo de discriminación. Hoy la discusión es sobre el vehículo normativo, no sobre la legitimidad del modelo. Los dueños del negocio no quieren que se garantice ese derecho. No nos vamos a paralizar. El cambio continúa”, puntualizó.

De otro lado, el representante a la Cámara Andrés Forero, celebró la decisión la Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto 0858 de 2025 que buscaba implementar el nuevo Modelo de Salud. Cabe recordar que el congresista del Centro Democrático fue quien presentó este recurso ante el ente judicial.

“Que en la práctica era la implementación por la puerta de atrás, vía decretazo, saltándose en congreso de la República, de la inconveniente reforma a la salud. Esta es una gran noticia para Colombia y los colombianos pueden estar seguros que vamos a seguir defendiendo su salud”, afirmó forero.