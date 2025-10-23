Menor colombiana fue rescatada en Argentina tras caer en una red falsa de cazatalentos deportiva

Colombia

Una adolescente colombiana fue rescatada de una red de trata de personas en Buenos Aires, Argentina, tras caer en manos de una mujer que se hacía pasar por cazatalentos deportivos

Engaño bajo la promesa de una carrera deportiva

La menor, originaria de Villavicencio, Meta, fue contactada por una mujer argentina que ofrecía oportunidades para jóvenes futbolistas.

La familia entregó cerca de 12 millones de pesos tras recibir promesas de que la joven sería fichada por un equipo profesional y tendría acceso a estudios.

Poco después, la supuesta entrenadora empezó a exigir más dinero y a ejercer control psicológico sobre la adolescente, que terminó siendo víctima de una red de trata de personas.

Una alerta que permitió el rescate

Luego de varios meses, la joven logró activar el botón de emergencia de LibertApp, lo que permitió establecer comunicación directa con un oficial de la Policía Judicial de Migración Colombia.

Durante varios días, las autoridades mantuvieron seguimiento constante mientras la menor era trasladada para evitar su ubicación.

La coordinación entre Migración Colombia, la Gendarmería Nacional de Argentina y el Centro Operativo Anti-Trata (COAT), permitió el despliegue un operativo que terminó con el rescate de la menor y la captura de la mujer señalada de red de trata de personas, quien ya tenía denuncias en San José del Guaviare por hechos similares.

Tras el procedimiento, la adolescente fue repatriada a Colombia y recibió acompañamiento psicológico y jurídico.

La voz de los padres

Los padres de la menor, quienes pidieron mantener el anonimato, contaron que la ilusión de ver a su hija convertirse en futbolista los llevó a confiar en la captora.

“Pensé que mi niña iba a triunfar con el sueño que siempre anheló”, relató la madre.

“Ese botón rojo fue la salvación. Cuando lo activó, Migración le dio respuesta inmediata”, agregó el padre.

Advertencia de las autoridades

La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, hizo un llamado a los padres para que verifiquen siempre la autenticidad de las ofertas educativas o deportivas en el extranjero para evitar ser victimas de una red de trata de personas.

“Hay personas que se aprovechan de los sueños de las familias para cometer delitos como la trata de personas”, señaló.

¿Qué es LibertApp?

LibertApp es una aplicación que permite reportar casos de trata o abuso contra colombianos dentro o fuera del país. A través de un botón de alerta, se notifica a las autoridades competentes para iniciar acciones de búsqueda y rescate.