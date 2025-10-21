La Guajira entra en alerta por posible ciclón tropical en el Caribe: Se reportan lluvias

La Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales elevó a nivel de ‘alistamiento’ el estado de alerta en La Guajira, ante el incremento de las precipitaciones previsto para las próximas 48 horas por la evolución de la onda tropical AL98, ubicada en las inmediaciones del Golfo de Maracaibo.

De acuerdo con los reportes del Centro Nacional de Huracanes (NHC) y del Ideam, el sistema presenta una probabilidad de formación ciclónica del 90 %, tanto en 48 horas como en siete días. Aunque no representa una afectación directa sobre el territorio colombiano, podría interactuar con otros sistemas meteorológicos, generando lluvias de variada intensidad, ráfagas de viento y aumento del oleaje en amplios sectores del Caribe.

En ese sentido, se elevo el estado de alerta en el nivel de “aviso” para los departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico y Bolívar, y se declara el estado de “Vigilancia” para Córdoba, Sucre, Antioquia, el Golfo de Urabá y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Explican que la onda tropical presenta una probabilidad de formación ciclónica del 50 % en las próximas 48 horas y del 80 % en los próximos siete días.

Mientras tanto, la Dimar, a través de las capitanías de puerto, informará sobre posibles restricciones y medidas preventivas para la navegación y las actividades costeras.

