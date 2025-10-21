Israel recibe dos cuerpos de rehenes, ya son 15 cadáveres recuperados

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó este martes al Ejército israelí los restos mortales de otros dos rehenes, por lo que ya son 15 los cadáveres recuperados si se confirma de forma positiva la identidad de los dos nuevos cuerpos.

“Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, los ataúdes de dos rehenes muertos que fueron entregados a las Fuerzas Armadas y al Shin Bet (servicio de inteligencia interior israelí) dentro de la Franja de Gaza”, informó el Ejército esta noche a través de un comunicado.

El CICR recibió los dos cuerpos la noche de este martes del grupo islamista Hamás y los entregó posteriormente a las fuerzas armadas israelíes, que son las encargadas de devolverlos al país hebreo.

Ahora, los cuerpos serán trasladados a Israel, donde tendrán que ser identificados en el Centro Nacional de Medicina Forense de Tel Aviv.

Una vez se verifique que los restos se corresponden con alguno de los cuerpos retenidos en Gaza, Hamás habrá entregado hasta el momento 15 de los 28 cadáveres de cautivos; preservados tras más de dos años de ofensiva bélica y una destrucción generalizada del enclave palestino.

Antes de estos dos cuerpos, Hamás ya había entregado a Israel 14 cadáveres. Pero uno de ellos fue identificado en Israel no como un cautivo, sino como un residente gazatí de quien Hamás sospechaba que colaboraba con el Ejército israelí.

El Ejército avanzó que al finalizar el proceso de identificación “se dará una notificación oficial a sus familiares”, por lo que solicitó a la población “respetar la privacidad de las familias y abstenerse de difundir rumores e información que no sea oficial y fundamentada”.

“Todas las familias de los rehenes fallecidos han sido informadas y les acompañamos en este momento difícil. El esfuerzo por recuperar a nuestros rehenes continúa y no se detendrá hasta que se recupere el último”, añade el comunicado.

Las autoridades israelíes, por su parte, han devuelto a Gaza los cadáveres de 165 palestinos, sin identificar, desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 10 de octubre; muchos de ellos con signos de tortura o mutilados, según denunciaron Hamás y fuentes médicas.