In Groupe, empresa clave en pasaportes para Colombia, tuvo escándalo por pasaportes en Ucrania

En medio del avance de las investigaciones sobre el contrato suscrito entre Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal (que incluye a la compañía francesa In Groupe) bajo denuncias de irregularidades, se conoce un escándalo que involucró a la empresa francesa y que también estuvo relacionado con la emisión de pasaportes en Ucrania.

Lo que pasó en Ucrania

Todo comenzó en julio de 2013, cuando la empresa Polygraph (empresa ucraniana a cargo de la producción de pasaportes para ese país) se vinculó con Surys (empresa filial de In Groupe) para producir los nuevos pasaportes exigidos por la Imprenta Nacional de Ucrania. El vínculo entre empresas surgió por lo que ofrecía Surys, en particular, la producción de hologramas para los documentos.

Durante la presentación de pruebas, propuestas y muestras de parte de Surys a los directivos ucranianos, aparecieron intermediarios que estaban interesados en cerrar el negocio. Así fue como llegó a la escena una tercera compañía: Ou Feature, de Estonia.

El rol de Ou Feature era acelerar y agilizar los pagos de Polygraph a Surys, para lograr esto, Surys aceptó que Ou Feature se presentara como la creadora del diseño de hologramas. Como parte de este trato se firmó un contrato en el que se estipuló que la empresa francesa entregaba el policarbonato de los pasaportes con el holograma y la compañía de Estonia tenía los derechos de propiedad intelectual de los diseños.

A pesar de este acuerdo, el convenio establecía que Surys entregaba los materiales directamente a Polygraph sin tener una relación jurídica o contractual.

Las irregularidades

Mientras avanzaba este contrato, entre 2014 y 2018 se emitieron 68 declaraciones aduaneras de exportación en las que se indica que Ou Feature como remitente de los materiales para los pasaportes y a Polygraph como el receptor, lo clave es el pago: el total por el envío de las mercancías fue de 18,5 millones de euros a pesar de que el material había sido facturado (por Surys a Ou Feature) por 6,7 millones de euros.

Esto implica que la empresa de Estonia fue la intermediaria entre las compañías de Francia y Ucrania para elevar el precio de las facturas y lograr que estos dineros se desviaran.

Según las investigaciones de controladores de ambas naciones, estos dineros llegaron a las cuentas de directivos ucranianos y estonios. A su vez se determinó que la compañía francesa, propiedad de In Groupe, vendió a los ucranianos los insumos al triple del valor original.

Hasta 2022 se suspendieron los pagos a Ou Feature gracias a una investigación interna de In Groupe. La empresa francesa aceptó su responsabilidad en este escándalo, expulsó a las personas involucradas en el desfalco y esto permitió evadir parte de la multa emitida por el Ministerio de Justicia de Francia.

In Groupe tuvo que pagar una sanción de 18.363.007 de euros y una indemnización de 3,7 millones de Euros a Ucrania. Este proceso ocurrió justo cuando In Groupe entraba al convenio de pasaportes con Colombia.

¿Dejavú de escándalo?

La Procuraduría busca que se declare la nulidad absoluta del convenio para la elaboración de los pasaportes por un valor de 1.3 billones de pesos, celebrado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Imprenta Nacional – Casa da Moeda, S.A. de Portugal (INCM).

Además, se solicita que se ordene a la empresa extranjera devolver en su integridad las sumas de dinero que haya recibido como contraprestación por la ejecución del convenio, indexando los valores devueltos y aplicando las fórmulas de matemática financiera adecuadas para su actualización.

También se busca que se ordene a los demandados dar estricto y puntual cumplimiento a la sentencia, y que la empresa extranjera contratista liquide y pague intereses moratorios a la tasa más alta autorizada por la ley sobre todas las sumas liquidadas.

¿Qué tiene que ver Francia ahora en el proceso de pasaportes colombianos?

La principal relación de Francia en el proceso de pasaportes colombianos se llama IDEMIA, este es el nombre de una compañía que se concentra en respaldar empresas y gobiernos en aspectos de biometría y seguridad digital: esta empresa administra los datos de los colombianos.

El registrador Hernán Penagos confirmó en junio de 2024 que si bien “los datos de los colombianos son de la Registraduría Nacional y los administra desde hace décadas la firma francesa Idemia”.

Colombia, “en manos” de In Groupe

Aunque los datos de la registraduría, que son clave para desarrollar los pasaportes con la información verídica de cada colombiano, los administra la firma francesa Idemia, esta compañía tiene un nuevo dueño llamado In Groupe.

En septiembre de 2024 la compañía IN Groupe inició negociaciones con Idemia para adquirirla. Finalmente el 1 de julio IN Groupe adquirió la empresa que “administra desde hace décadas” los datos de los colombianos.

Adicionalmente, Agnés Diallo, directora general de IN Groupe, dijo a AFP que la adquisición de Idemia les permitirá “consolidar su posición en América Latina, en particular en Colombia y Chile”.