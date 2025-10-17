Con un 40% de avance, Cúcuta se prepara para recibir el Centro de Eventos, Exposiciones e Innovación

Colombia

La antigua Plaza de Toros de Cúcuta será transformada por el Centro de Eventos, Exposiciones e Innovación de Norte de Santander, un espacio moderno de más de 26 mil metros cuadrados distribuidos en 3 pisos, que está siendo diseñado para convertirse en epicentro de negocios, ferias, congresos, eventos culturales e iniciativas de innovación local.

De esta manera, recientemente se conoció que la obra lleva un 40% de avance en su construcción, por lo que se está consolidando como una de las obras más estratégicas para el desarrollo productivo, empresarial y cultural de la región. Por ese motivo, acá le contamos con qué contará este espacio y todos los detalles que se conocen.

¿Cómo estará distribuido el Centro de Eventos, Exposiciones e Innovación?

La infraestructura va a contemplar dos auditorios: uno con capacidad para 1.400 personas en el primer piso y otro para 490 personas en el tercer nivel; además de pabellones, terrazas de comida, un museo-galería, áreas de urbanismo y zonas comunes para fortalecer la integración ciudadana.

- Primer piso: en este nivel funcionará el museo, la Escuela de Gestión Pública y Participación Ciudadana de Norte de Santander, así como las instalaciones del Canal TRO.

- Segundo piso: albergará espacios de coworking, 15 oficinas de landing, y laboratorios de pensamiento, TIC, prototipado rápido y el Área 5.0, enfocada en fomentar el interés de niños, niñas y adolescentes por la tecnología.

- Tercer piso: este último nivel integrará espacios institucionales y estratégicos para potenciar la articulación de proyectos regionales.

Con estos espacios, el Centro de Eventos, Exposiciones e Innovación es una apuesta histórica que permitirá a Norte de Santander proyectarse como un territorio competitivo, abierto al mundo y generador de oportunidades para las nuevas generaciones nortesantandereanas.