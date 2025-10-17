Actualidad

Con un 40% de avance, Cúcuta se prepara para recibir el Centro de Eventos, Exposiciones e Innovación

Le contamos cómo se proyecta este espacio para el servicio de los nortesantandereanos y el avance de esta obra.

Con un 40% de avance, Cúcuta se prepara para recibir el Centro de Eventos, Exposiciones e Innovación

Colombia

La antigua Plaza de Toros de Cúcuta será transformada por el Centro de Eventos, Exposiciones e Innovación de Norte de Santander, un espacio moderno de más de 26 mil metros cuadrados distribuidos en 3 pisos, que está siendo diseñado para convertirse en epicentro de negocios, ferias, congresos, eventos culturales e iniciativas de innovación local.

De esta manera, recientemente se conoció que la obra lleva un 40% de avance en su construcción, por lo que se está consolidando como una de las obras más estratégicas para el desarrollo productivo, empresarial y cultural de la región. Por ese motivo, acá le contamos con qué contará este espacio y todos los detalles que se conocen.

¿Cómo estará distribuido el Centro de Eventos, Exposiciones e Innovación?

La infraestructura va a contemplar dos auditorios: uno con capacidad para 1.400 personas en el primer piso y otro para 490 personas en el tercer nivel; además de pabellones, terrazas de comida, un museo-galería, áreas de urbanismo y zonas comunes para fortalecer la integración ciudadana.

  • - Primer piso: en este nivel funcionará el museo, la Escuela de Gestión Pública y Participación Ciudadana de Norte de Santander, así como las instalaciones del Canal TRO.
  • - Segundo piso: albergará espacios de coworking, 15 oficinas de landing, y laboratorios de pensamiento, TIC, prototipado rápido y el Área 5.0, enfocada en fomentar el interés de niños, niñas y adolescentes por la tecnología.
  • - Tercer piso: este último nivel integrará espacios institucionales y estratégicos para potenciar la articulación de proyectos regionales.

Con estos espacios, el Centro de Eventos, Exposiciones e Innovación es una apuesta histórica que permitirá a Norte de Santander proyectarse como un territorio competitivo, abierto al mundo y generador de oportunidades para las nuevas generaciones nortesantandereanas.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad