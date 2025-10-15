Hoy es el día Internacional de las Mujeres Rurales: sembrando igualdad y futuro en Colombia
Este 15 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Rurales, una fecha que destaca el papel esencial que desempeñan en la producción de alimentos, la preservación de saberes ancestrales y el desarrollo sostenible del país
Colombia
En Colombia, millones de mujeres rurales sostienen la vida en los campos, aunque muchas veces su trabajo no sea reconocido.
Para visibilizar y reforzar su aporte, ONU Mujeres, con el respaldo del Gobierno de Corea, el Gobierno Nacional y el UNFPA, impulsa la iniciativa “Raíces, mujeres sembradoras del cambio”. Este programa ya ha fortalecido las capacidades productivas y organizativas de más de 800 mujeres rurales.
A través de esta iniciativa, las participantes acceden a formación técnica, apoyo organizativo, recursos productivos y acompañamiento institucional. De esta forma, no solo mejoran sus rendimientos agrícolas, sino que también fortalecen su autonomía económica, su liderazgo comunitario y la igualdad de género en sus territorios.
¿Cuáles municipios se benefician?
- Nariño
- Cauca
- Valle del Cauca.
¿Qué productos cultivan desde este proyecto?
Las participantes no solo cultivan productos como:
- aguacate
- cacao
- café
- además, también promueven la autonomía económica, el liderazgo y la igualdad de género en sus comunidades.
Sus aporte va mucho más allá de la producción: ellas preservan saberes ancestrales, adaptan prácticas agrícolas sostenibles y actúan como agentes de cambio en sus comunidades rurales.
Además, a través del fortalecimiento organizativo, muchas han participado en iniciativas colectivas para comercializar sus productos, acceder a mercados más seguros y equitativos, y demandar condiciones más justas (tierra, servicios, infraestructura) desde sus territorios.