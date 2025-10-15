Hoy es el día Internacional de las Mujeres Rurales: sembrando igualdad y futuro en Colombia

El pelado del plátano y papa es operado 100% por mujeres rurales.

Colombia

En Colombia, millones de mujeres rurales sostienen la vida en los campos, aunque muchas veces su trabajo no sea reconocido.

Para visibilizar y reforzar su aporte, ONU Mujeres, con el respaldo del Gobierno de Corea, el Gobierno Nacional y el UNFPA, impulsa la iniciativa “Raíces, mujeres sembradoras del cambio”. Este programa ya ha fortalecido las capacidades productivas y organizativas de más de 800 mujeres rurales.

A través de esta iniciativa, las participantes acceden a formación técnica, apoyo organizativo, recursos productivos y acompañamiento institucional. De esta forma, no solo mejoran sus rendimientos agrícolas, sino que también fortalecen su autonomía económica, su liderazgo comunitario y la igualdad de género en sus territorios.

¿Cuáles municipios se benefician?

Nariño

Cauca

Valle del Cauca.

¿Qué productos cultivan desde este proyecto?

Las participantes no solo cultivan productos como:

aguacate

cacao

café

además, también promueven la autonomía económica, el liderazgo y la igualdad de género en sus comunidades.

Sus aporte va mucho más allá de la producción: ellas preservan saberes ancestrales, adaptan prácticas agrícolas sostenibles y actúan como agentes de cambio en sus comunidades rurales.

Además, a través del fortalecimiento organizativo, muchas han participado en iniciativas colectivas para comercializar sus productos, acceder a mercados más seguros y equitativos, y demandar condiciones más justas (tierra, servicios, infraestructura) desde sus territorios.