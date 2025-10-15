Claro anunció que han invertido US $40 millones en conectividad para Bogotá y Cundinamarca

En el marco del evento Claro Tech Summit realizado en Bogotá, el presidente de Claro Colombia Rodrigo de Gusmao anunció que la compañía ha realizado inversiones que superan los 40 millones de dólares en tecnologías móviles y de fibra óptica en Bogotá y Cundinamarca.

“Estamos liderando la conectividad 5G y toda la conectividad móvil. También anunciamos que vamos a llegar a 5 millones de fibra óptica en el país este año”, agregó el Presidente de Claro Colombia.

Además en el marco de este evento que reunió más de 300 líderes empresariales y del gobierno, se anunciaron dos alianzas. La primera es con Salesforce, empresa lider en gestión de relaciones con clientes, las empresas podrán acceder a herramientas de marketing, ventas, e - commerce para mejorar su relacionamiento con sus clientes.

La segunda alianza que anunció el presidente de Claro, es con Cisco, en donde realizará la evolución del WebExCalling, una herramienta basada en inteligencia artificial donde atiende desde una plataforma videollamadas, SMS, chat, Whatsapp, para hacer una interacción con el cliente mucho más inteligente.

Proyectos de sostenibilidad realizados por la compañía

A su vez destacó que cuentan con 370 escuelas conectadas con internet gratuito, lo que ha beneficiado a más de 380 mil estudiantes y docentes en el país. Además, la meta que tiene la compañía es llevar internet gratuito durante este año, a 80 comunidades de La Alta Guajira.