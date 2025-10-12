🔴 Atlético Bucaramanga vs. Unión Magdalena EN VIVO por Liga: siga acá la transmisión EN DIRECTO

Estadio Américo Montanini, situado en Bucaramanga / Oficial De Atlético Bucaramanga en 'X'.

El Estadio Américo Montanini es el escenario donde Atlético Bucaramanga recibe a Unión Magdalena en el trámite de la fecha 15 de la Liga Colombiana. El equipo del profesor Leonel Álvarez defenderá la cima del campeonato, donde están instalados con 27 unidades.

Por su parte, Unión marcha en la decimoséptima posición en la tabla de posiciones con 15 puntos, producto de 4 victorias, 3 empates y 7 derrotas. En 2025, ‘El Ciclón’ suma 5 triunfos, y ese rendimiento lo tiene en la cuerda floja del descenso.

El partido iniciará a partir de las 6:20 pm.

Envigado se convirtió en el primer equipo que, con antelación, perderá la máxima categoría del fútbol colombiano al final del año.

