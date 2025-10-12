🔴 Atlético Bucaramanga vs. Unión Magdalena EN VIVO por Liga: siga acá la transmisión EN DIRECTO
‘El Leopardo’ defiende la cima del campeonato durante la fecha 15
El Estadio Américo Montanini es el escenario donde Atlético Bucaramanga recibe a Unión Magdalena en el trámite de la fecha 15 de la Liga Colombiana. El equipo del profesor Leonel Álvarez defenderá la cima del campeonato, donde están instalados con 27 unidades.
Por su parte, Unión marcha en la decimoséptima posición en la tabla de posiciones con 15 puntos, producto de 4 victorias, 3 empates y 7 derrotas. En 2025, ‘El Ciclón’ suma 5 triunfos, y ese rendimiento lo tiene en la cuerda floja del descenso.
El partido iniciará a partir de las 6:20 pm.
Héctor Urrego (Unión Magdalena) ha visto tarjeta amarilla.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Ricardo Márquez (Unión Magdalena).
Fuera de juego, Atlético Bucaramanga. Jefferson Mena intentó un pase en profundidad pero Faber Gil estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por David Murillo (Unión Magdalena) remate con la izquierda desde fuera del área que se pierde por la izquierda tras un saque de esquina.
Corner,Unión Magdalena. Corner cometido por Carlos de Las Salas.
Corner,Unión Magdalena. Corner cometido por Luciano Pons.
Remate rechazado de Jannenson Sarmiento (Unión Magdalena) remate con la izquierda desde fuera del área.
Falta de Carlos Henao (Atlético Bucaramanga).
José Mercado (Unión Magdalena) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate fallado por Carlos Henao (Atlético Bucaramanga) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Fabián Sambueza con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Atlético Bucaramanga. Corner cometido por Nicolás Ramos.
Remate parado por bajo a la izquierda. Aldair Zárate (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde fuera del área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento