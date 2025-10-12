Activistas dañan pintura de Cristobal Colón como protesta por la Fiesta Nacional de España

Dos activistas del movimiento Futuro Vegetal lanzaron pintura roja biodegradable sobre un cuadro de Cristóbal Colón en el Museo Naval de Madrid, en un acto de protesta por la celebración de la Fiesta Nacional de España, día en el que se recuerda la llegada de Colón a América

Según pudo comprobar EFE, la pintura ha dañado la mitad izquierda del cuadro ‘Primer homenaje a Cristóbal Colón’, de José Garnelo, que se encuentra a la entrada del Naval.

Las dos activistas fueron “retenidas por un funcionario” del museo hasta la llegada, pocos minutos después, de varios agentes de la Policía Nacional que han procedido a interrogar a las dos mujeres.

Según un comunicado del colectivo climático, las activistas portaban una pancarta con el lema ’12 de octubre, nada que celebrar. Justicia ecosocial’.

Con esta acción, la organización pretendía poner sobre la mesa que para muchos pueblos originarios esta fecha, 12 de octubre, simboliza “el despojo y el sufrimiento colectivo. Los pueblos originarios están demandando el reconocimiento de las injusticias históricas y la promoción de reparaciones a sus comunidades”.

Celebrar esta fecha se percibe como un acto que “ignora las heridas de un pasado doloroso y la opresión continúa hasta la actualidad”, aseguran en la nota.

El colectivo Futuro Vegetal ha expresado en sus redes sociales que esta protesta se une a las reivindicaciones históricas de los pueblos originarios por la reparación de la ocupación de sus territorios.

Luna Lagos, portavoz de Futuro Vegetal, afirmó que el 12 de octubre “es la celebración de siglos de opresión, explotación y genocidio de la población originaria de Abya Yala. Basta de enaltecer la colonización y los genocidios, los históricos y los actuales.”