Colombia está entre los cinco países con más calvos en Latinoamérica: cifras, causas y significados

De acuerdo con el más reciente informe de ‘Medihair’, firma internacional especializada en salud capilar, el 27,04 % de los hombres colombianos sufre pérdida total de cabello, ubicando a Colombia en el puesto 46 del ranking mundial y entre los cinco países latinoamericanos con mayor incidencia de calvicie.

Cabe destacar que a nivel mundial, España lidera la clasificación con un 44,5 %, seguido de varios países europeos y de Estados Unidos, lo que confirma la alta prevalencia del fenómeno en regiones de clima templado y hábitos urbanos intensivos.

Por otra parte, el estudio advirtió que la calvicie no es un problema exclusivo de Occidente: naciones de Asia, África, Medio Oriente y América del Sur también registran cifras elevadas.

Esta tendencia global sugirió que la pérdida de cabello no solo responde a factores estéticos, sino también a causas genéticas, hormonales y ambientales que afectan a millones de hombres en todo el mundo.

¿Por qué los hombres colombianos pierden más cabello?

El estudio reveló que la genética y los hábitos alimenticios desempeñan un rol determinante en la pérdida de cabello a nivel mundial.

En los países occidentales, el alto consumo de carne roja y alimentos procesados se asocia con una mayor predisposición a la calvicie, mientras que las poblaciones con mayor edad promedio, como las de Reino Unido o España, presentan tasas más elevadas debido al envejecimiento capilar natural.

En contraposición, naciones con una población más joven, como India o Indonesia, muestran índices de alopecia considerablemente menores.

En la coyuntura de los países latinoamericanos, los datos sitúan a México (35,71 %), Chile (34,05 %), Brasil (29,35 %) y Argentina (28,83 %) por encima de Colombia, donde, como se mencionó anteriormente, el 27,04 % de los hombres presenta calvicie total.

Estas cifras confirman una tendencia regional influida tanto por la herencia genética como por los estilos de vida modernos, marcados por el estrés, la dieta industrializada y la falta de descanso. .

¿Cómo se resignifica la calvicie en la actualidad?

Tenga en cuenta que cada 7 de octubre se conmemora el ‘Día Mundial de los Calvos’, una fecha que busca romper estigmas sociales y fomentar la autoaceptación entre quienes experimentan pérdida de cabello.

Más allá de la celebración simbólica, esta jornada pone en el centro del debate una industria en expansión: la de los tratamientos anticaída y los implantes capilares, un sector que mueve millones de dólares anualmente y que ha transformado la percepción de la estética masculina.

En Colombia, el interés creciente por el cuidado capilar ha impulsado la apertura de clínicas especializadas y el desarrollo de alternativas más saludables y menos invasivas para abordar el tema.

No obstante, el propósito principal del día no es promover la intervención estética, sino redefinir la calvicie como una característica natural del cuerpo humano.

Finalmente, cabe acotar que este tipo de conmemoraciones se enfocan en ampliar la mirada sobre la diversidad física y la belleza masculina, reconociendo que la confianza personal no depende del cabello, sino de la actitud y la autenticidad.