‘Compi’ llega al corregimiento de La Peña, en el municipio de Cicuco, Bolívar

El corregimiento de La Peña, en el municipio de Cicuco, comienza a escribir una nueva historia de progreso. Con la firma del gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, se oficializó un acuerdo de voluntades que permitirá la ejecución de obras con participación ciudadana, en el marco del programa COMPI que impulsa la Gobernación de Bolívar.

El acto se llevó a cabo en la sede de la Gobernación de Bolívar en Magangué, y contó con la presencia del alcalde de Cicuco, Vladimir Granados, y de varios habitantes de La Peña, quienes acudieron con entusiasmo para presenciar el inicio de una transformación largamente esperada.

Con este acuerdo se busca unir esfuerzos institucionales, comunitarios y financieros entre la Administración Departamental y las Juntas de Acción Comunal, para la pavimentación de calles que mejorarán la movilidad, fortalecerán la economía local y elevarán la calidad de vida de las familias peñeras.

Durante la firma, los asistentes expresaron su satisfacción y gratitud por esta iniciativa que reafirma el compromiso del Gobierno de Bolívar con la equidad territorial y con un modelo de desarrollo que pone a las comunidades en el centro de la gestión pública.

“Hoy La Peña empieza a cambiar su paisaje. Donde antes había caminos difíciles, pronto habrá vías dignas que conectan sueños y oportunidades. Así es como seguimos construyendo un Bolívar más fuerte y unido”, expresó el gobernador Yamil Arana Padauí.