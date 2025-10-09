Ubicu: el dispositivo que convierte la terapia respiratoria en un videojuego

El dispositivo permite que el fisioterapeuta programe ejercicios de inhalación y supervise la evolución del paciente en tiempo real. | Foto: Jaime Aguilar

Un equipo de investigadores de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y técnicos de la empresa Prompack desarrollaron Ubicu, un dispositivo médico diseñado para transformar la fisioterapia respiratoria en casa, a través de un videojuego.

La iniciativa surgió durante la pandemia, ante la necesidad de contar con alternativas de rehabilitación pulmonar sin contacto físico. “Este proyecto comenzó con una convocatoria interna de la Javeriana para soluciones frente al COVID-19 y luego recibimos financiación de MinCiencias en un programa para productos del área de la salud”, recuenta Jaime Aguilar, profesor de Ingeniería y Ciencias de la universidad.

La alianza con Prompack, empresa especializada en dispositivos médicos, se formalizó a través de un convenio académico-tecnológico que definió los roles, la propiedad intelectual compartida y los objetivos de investigación aplicada: prototipado, validación clínica y generación de evidencia.

El equipo busca superar tres limitaciones frecuentes en la terapia respiratoria tradicional: la falta de retroalimentación inmediata, la dificultad para dar continuidad al proceso y la baja motivación del paciente.

Para ello, Ubicu incorpora tres elementos: un dispositivo físico que mide la inspiración y la capacidad pulmonar, una aplicación móvil que guía al paciente mediante un juego y una plataforma desde la cual el fisioterapeuta prescribe los ejercicios y hace seguimiento.

“El dispositivo capta la intensidad y el flujo de aire y los traduce en movimientos dentro del juego, haciendo que los ejercicios sean dinámicos y motivantes”, explica Santiago Lozano, gerente general de Prompack.

Cada inhalación o exhalación controlada se refleja en la pantalla como una acción que si se ejecuta correctamente da puntos o insignias, mientras los datos de cada sesión se almacenan en la nube. “El fisioterapeuta puede revisar el progreso, dar retroalimentación y ajustar el tratamiento de manera remota”, añade Lozano.

El equipo fue diseñado con materiales biocompatibles y procesos de inyección plástica para su futura escalabilidad.| Foto: Pontificia Universidad Javeriana Cali Ampliar

La construcción del prototipo involucró un equipo interdisciplinario de ingenieros de sistemas, electrónicos, biomédicos, psicólogos y fisioterapeutas, además de estudiantes de pregrado y maestría de la Javeriana.

Prompack, por su parte, aportó capacidad de diseño mecánico, selección de materiales biocompatibles, fabricación de prototipos y adaptación a procesos industriales de inyección de plásticos, preparando el camino para la escalabilidad comercial.

Las pruebas iniciales con 30 personas sanas y 8 pacientes post-COVID-19 han mostrado resultados positivos. Según Aguilar, se ha observado “mayor expansión pulmonar frente a los dispositivos tradicionales y un incremento en la adherencia al tratamiento gracias al componente lúdico”.

El proyecto ya cuenta con un dispositivo funcional y resultados clínicos preliminares favorables. El siguiente paso será la certificación del INVIMA, requisito indispensable para su comercialización en Colombia y para abrir puertas en mercados internacionales.

“Pasar de un prototipo a un producto comercial es un desafío enorme, porque implica cumplir exigencias regulatorias y adaptar el diseño a procesos de manufactura industrial a gran escala”, reconoce Lozano.

Ubicu apunta a consolidarse como una herramienta de salud pública, con el potencial de ampliar la cobertura de la rehabilitación respiratoria en el país y llegar a zonas donde actualmente no existen servicios de fisioterapia especializados.