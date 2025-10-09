Tribunal Superior Electoral garantiza la realización de la segunda vuelta presidencial en Bolivia

Luego de que el presidente de Bolivia, Luis Arce, alertase acerca de un intento de “golpe a la democracia” que pretenderían hacer algunos diputados que “buscaban suspender” la segunda vuelta para elegir al nuevo mandatario del país el próximo 19 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia garantizó la realización de estas elecciones.

“Las elecciones del 19 de octubre, por parte del órgano electoral, están garantizadas, pero además no vamos a permitir que ninguna autoridad o ciudadano pretenda paralizar este proceso electoral”, aseguró Gustavo Ávila, portavoz del TSE en una entrevista con EFE.

Ávila agregó que “no nos va a temblar la mano para recurrir a las instancias judiciales contra cualquier ciudadano que pretenda dañar la democracia de este país”.

Horas antes, el presidente Arce, quien ratificó su “decisión indeclinable” de entregar el poder el próximo 8 de noviembre, dijo lo siguiente: “Queremos alertar al pueblo boliviano y denunciar enfáticamente ante la comunidad internacional que está en curso un golpe a la democracia desde la Asamblea Legislativa Plurinacional por parte de algunos diputados y senadores que están pensando en sus propios intereses y no piensan en el pueblo”.

Una de las acciones cuestionadas fue la reposición de un proyecto de ley presentado por el senador oficialista Pedro Benjamín Vargas, que busca prorrogar el mandato de todas las autoridades electas del Ejecutivo y Legislativo para el periodo 2020-2025 y suspender a los actuales vocales electorales.

La iniciativa, impulsada en septiembre por Vargas —legislador del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y miembro de la facción leal al presidente del Senado y excandidato presidencial Andrónico Rodríguez—, había sido retirada tras el rechazo del Gobierno y la oposición. Sin embargo, en las últimas horas el senador decidió reponerla y solicitó que se trate este miércoles en la Cámara Alta mediante un procedimiento abreviado.

Según Arce, también se buscaba aprobar este miércoles en el Legislativo la creación de una comisión para investigar un supuesto fraude en la primera vuelta de las elecciones generales del pasado 17 de agosto, a partir de la denuncia de un ciudadano por presunta alteración de actas electorales.

Portavoz del TSE acusa “intentos golpistas”

“Estos intentos golpistas contra la democracia hay que frenarlos. El proceso ha sido calificado por las 19 misiones de observación electoral como seguro, transparente y confiable”, remarcó Ávila.

El vocal mencionó que, si ambas conductas se mantienen, el TSE no dudará en denunciar a los responsables por el delito de “obstaculización de procesos electorales”, penado con hasta cinco años de prisión, y por denuncia falsa.

Ávila insiste en que el ente electoral cuenta con las fotografías de las actas en el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre), los originales y la copia del cómputo oficial, para demostrar que no hubo irregularidades en la elección.

“Cuidado que algún trasnochado pretenda falsificar estas imágenes, no nos va a temblar la mano para denunciar a estos señores por falsificación de documentos”, advirtió.

También cuestionó el rol de algunos legisladores que, incluso, afirman que el proyecto de ampliación del mandato es constitucional, cuando la Carta Magna fija con claridad los límites de gobierno de las autoridades electas.

Ente electoral garantiza segunda vuelta presidencial en Bolivia

“Todas las autoridades deben tener la responsabilidad de analizar y entender el momento actual de Bolivia. Ahora la población está expectante y lo que más quiere son elecciones”, añadió Ávila.

A falta de 11 días para la inédita segunda vuelta, el TSE ya inició la distribución del material electoral en las nueve regiones del país, además del refuerzo de la cadena de custodia de las papeletas hasta el día de la votación.

Uno de los objetivos del TSE es que el 19 de octubre se anuncien los resultados preliminares entre las 19.30 y 20.00 hora local (23.00 y 00.00 GMT del lunes), con un avance que se acerque lo más posible al 100 % del conteo.

Ávila también remarcó la necesidad de que los candidatos reconozcan los resultados con “hidalguía”.

“No importa quién gane o pierda, el candidato perdedor debe saber que la democracia tiene que prevalecer y reconocer los resultados”, sentenció.

Al igual que en la primera vuelta, en Bolivia podrán votar más de 7,5 millones de personas mayores de 18 años, mientras que en el exterior los votantes inscritos superan los 369.000 en 22 países.