Internacional

🔴 EN VIVO Elecciones en Bolivia 2025: 7,9 millones de bolivianos eligen presidente y Congreso

Siga aquí cómo van los resultados de las votaciones.

Polling station officers prepare materials before the opening of polls during the presidential election, in Entre Rios, Cochabamba Department, Bolivia, on August 17, 2025. (Photo by Rodrigo URZAGASTI / AFP) (Photo by RODRIGO URZAGASTI/AFP via Getty Images)

Mariana Neira

La jornada de elecciones comenzó hoy en Bolivia en la que los ciudadanos elegirán al presidente y vicepresidente y además se renovará el Parlamento para el periodo 2025-2030.

Se espera que al menos 7,9 millones de bolivianos asistan a las urnas a partir de las 8:00 a.m hora local (7:00 a.m. hora Colombia) hasta las 16:00 p.m (3:00 p.m Colombia).

Cabe destacar que Bolivia llega a estas elecciones en medio de una crisis económica marcada por la peor inflación registrada en décadas, la falta de dólares y la escasez de combustible.

Leer más: Evo Morales invita a no votar en las presidenciales de Bolivia para evitar un triunfo de la derecha

Minuto a minuto de las elecciones para presidente y Congreso de Bolivia

  • 7:59 a.m: | el jefe de la misión observadora de la Organización de Estados Americanos para el país, Juan Fernando Cristo, hizo un llamado a actuar con responsabilidad.
  • 7:20 a.m: | inició la jornada de elecciones generales en la que 7,9 millones de personas elegirán presidente, vicepresidente y se renovará el Parlamento para el periodo 2025-2030.

En desarrollo....

