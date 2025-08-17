🔴 EN VIVO Elecciones en Bolivia 2025: 7,9 millones de bolivianos eligen presidente y Congreso

La jornada de elecciones comenzó hoy en Bolivia en la que los ciudadanos elegirán al presidente y vicepresidente y además se renovará el Parlamento para el periodo 2025-2030.

Se espera que al menos 7,9 millones de bolivianos asistan a las urnas a partir de las 8:00 a.m hora local (7:00 a.m. hora Colombia) hasta las 16:00 p.m (3:00 p.m Colombia).

Cabe destacar que Bolivia llega a estas elecciones en medio de una crisis económica marcada por la peor inflación registrada en décadas, la falta de dólares y la escasez de combustible.

Minuto a minuto de las elecciones para presidente y Congreso de Bolivia

7:59 a.m: | el jefe de la misión observadora de la Organización de Estados Americanos para el país, Juan Fernando Cristo, hizo un llamado a actuar con responsabilidad.

#MUNDO| Previo al inicio de la jornada electoral en Bolivia, el jefe de la misión observadora de la Organización de Estados Americanos para el país, Juan Fernando Cristo, hizo un llamado a actuar con responsabilidad "por el presente y el futuro de Bolivia

7:20 a.m: | inició la jornada de elecciones generales en la que 7,9 millones de personas elegirán presidente, vicepresidente y se renovará el Parlamento para el periodo 2025-2030.

#MUNDO| En Bolivia ya inició la jornada de elecciones generales en la que 7,9 millones de personas elegirán presidente, vicepresidente y se renovará el Parlamento para el periodo 2025-2030.



Las urnas funcionarán por ocho horas y se prevé que cierren hacia las 3PM hora Colombia.… pic.twitter.com/T6mldRG06S — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 17, 2025

