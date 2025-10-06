Aranceles del 25% a camiones importados por EE. UU. desde noviembre

A través de su red, Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que los camiones importados por Estados Unidos estarán sujetos a un arancel del 25% a partir del 1 de noviembre.

De acuerdo con Washington, el objetivo de esta medida, tomada por cuestiones de “seguridad nacional”, es apoyar marcar nacionales de tales como Peterbilt, Kenworth, Freightliner o Mack Trucks.

Hace un par de semanas, Trump dio a conocer su intención de imponer aranceles aduaneros a varios productos, entre ellos medicamentos y muebles, además de camiones, cuyo proveedor principal es México.

Por medio de la imposición de aranceles masivos, el mandatario ha lanzado una ofensiva proteccionista desde su vuelta a la Casa Blanca a finales de enero.

Estas tarifas aduaneras se han concentrado en productos como los automóviles, el acero, el aluminio o el cobre. Por otra parte, Brasil e India son los países más afectados, con aranceles de hasta el 50%.

A diferencia de los aranceles por sectores, la legalidad de las tasas aduaneras por países no está clara, y la Corte Suprema estadounidense debe pronunciarse al respecto a principios de noviembre, después de que un tribunal federal dictaminara su inconstitucionalidad.

En adición, no está claro cómo se aplicará este nuevo arancel a los camiones provenientes de países con los que Estados Unidos tiene acuerdos comerciales, como Canadá y México (T-MEC), y la Unión Europea.