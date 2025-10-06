Internacional

Aranceles del 25% a camiones importados por EE. UU. desde noviembre

El anuncio se suma a la reciente ofensiva proteccionista de Trump, que incluye tarifas a productos como automóviles, acero y medicamentos.

Camión y transportadores imagen de referencia - Getty Images

Camión y transportadores imagen de referencia - Getty Images / andresr

Z. Guzmán

EFE

A través de su red, Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que los camiones importados por Estados Unidos estarán sujetos a un arancel del 25% a partir del 1 de noviembre.

De acuerdo con Washington, el objetivo de esta medida, tomada por cuestiones de “seguridad nacional”, es apoyar marcar nacionales de tales como Peterbilt, Kenworth, Freightliner o Mack Trucks.

Hace un par de semanas, Trump dio a conocer su intención de imponer aranceles aduaneros a varios productos, entre ellos medicamentos y muebles, además de camiones, cuyo proveedor principal es México.

Por medio de la imposición de aranceles masivos, el mandatario ha lanzado una ofensiva proteccionista desde su vuelta a la Casa Blanca a finales de enero.

Estas tarifas aduaneras se han concentrado en productos como los automóviles, el acero, el aluminio o el cobre. Por otra parte, Brasil e India son los países más afectados, con aranceles de hasta el 50%.

A diferencia de los aranceles por sectores, la legalidad de las tasas aduaneras por países no está clara, y la Corte Suprema estadounidense debe pronunciarse al respecto a principios de noviembre, después de que un tribunal federal dictaminara su inconstitucionalidad.

En adición, no está claro cómo se aplicará este nuevo arancel a los camiones provenientes de países con los que Estados Unidos tiene acuerdos comerciales, como Canadá y México (T-MEC), y la Unión Europea.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad