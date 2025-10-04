El Ministerio de Ambiente firmó acuerdo para la recuperación de 300 hectáreas en el río Atrato.

MinAmbiente inició un plan de restauración ecológica con la firma de 4 acuerdos junto a consejos comunitarios, esto se hace en cumplimiento a la sentencia T-622 que reconoce al municipio de Atrato como sujeto de derechos.

Los acuerdos fueron firmados junto a consejos comunitarios de La Molana, Paimadó, Cocomopoca y Cocomacia. Consisten en la recuperación de 300 hectáreas a través de la siembra de más de 165 mil plántulas nativas que fueron seleccionadas con estudios y diagnósticos previos para un correcto restablecimiento de la flora y el ecosistema del lugar.

Este proyecto está dentro de la inversión de 19.700 millones de pesos que van dirigidos a la recuperación ambiental del rio Atrato, esto beneficiará a 27 municipios que se encuentran a lo largo de la cuenca de este ecosistema.

Óscar Puerta, director de Gestión Integral del Recurso Hídrico de MinAmbiente, señaló que “Con estos acuerdos el Ministerio de Ambiente está cumpliendo el mandato de la Sentencia T-622 de 2016 de la Corte Constitucional. Su ejecución se enmarca en el subprograma ‘Atrato, Territorio de Cultura y Vida’, financiado por el Fondo para la Vida”.

¿Cómo se llevará a cabo el proyecto?

Una vez estudiadas las zonas que requieren de este plan de restauración ambiental, con ayuda de los consejos comunitarios, se empezará la disposición para la plantación y la preservación de estas especies vegetales, con un acompañamiento constante del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP), que ayudará con la gestión de seguimiento y monitoreo.

Asimismo, se contará con la articulación de las comunidades con sus conocimientos ancestrales para un desarrollo ecológico integral de este territorio asegurando su preservación y cuidado.