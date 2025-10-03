Dos hombres fueron abatidos por la Policía tras intercambio de disparos en Cartagena

Cartagena

Dos hombres fueron abatidos por la Policía Metropolitana de Cartagena luego de una intensa persecución con intercambio de disparos que terminó en el barrio Ceballos. Los dos fallecidos fueron identificados como Yulio Rafael Espinoza Reyes, de 20 años; y Emanuel Alejandro Mestre Polonia, uno de ellos de nacionalidad venezolana.

De acuerdo con las indagaciones preliminares, estos dos sujetos habrían llegado al barrio 9 de Abril para asesinar a una persona, quien logró refugiarse ante los disparos accionados en su contra.

Ante el llamado de alerta de los vecinos del sector a la Policía Metropolitana, los uniformados llegaron de manera oportuna a la zona y así inició una cinematográfica persecución que culminó en el puente peatonal de Ceballos sobre la Transversal 54.

“Se logra establecer que unos individuos que transportaron una motocicleta pretendían ultimar a un ciudadano residente en este sector de la ciudad de Cartagena. Al ver la presencia de la policía, inician su huida en la motocicleta que se transportaban y para proteger la misma hay un cruce de disparos con la patrulla. Es allí cuando nuestros hombres en una reacción según la información que ellos mismos dan repelen este ataque y neutralizan a estos dos individuos”, explicó el Brigadier General Gelver Peña, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La institución policial está investigando quién era la víctima objeto de este atentado sicarial en el barrio 9 de Abril para iniciar una investigación.

“Uno de ellos es de nacionalidad venezolana y el otro ciudadano que es neutralizado por la patrulla de la Policía es de la ciudad de Cartagena. En este momento se está dejando a disposición de la autoridad competente este caso el arma de fuego que estaba siendo utilizada y con la cual pretendían proteger su vida después del evento criminal”, puntualizó.