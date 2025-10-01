Secretario de Transparencia confirma reunión clave para definir futuro de Autopista Norte en Bogotá
Andrés Idárraga insiste en que hay irregularidades en el proyecto de ampliación de la autopista.
Al término de Asointermedias el secretario de la Transparencia, Andrés Idárraga, confirmó que este 02 de octubre el presidente Gustavo Petro convocó a una reunión de alto nivel para abordar el proyecto de ampliación de la Autopista Norte en Bogotá.
“Mañana a las 10 de la mañana el Presidente de la República convocó a una reunión donde está el presidente de la ANI, la directora de la ANLA, la ministra de Transporte, el Superintendente de Notariado y Registro y la Secretaría de Transparencia para ponernos de acuerdo”, indicó el secretario.
Idárraga se sostiene en posibles hechos ilegales que dieron lugar al proyecto Acces Norte en especial en la Unidad Funcional 03. No obstante, el secretario asegura que no se no tiene por qué suspender el desarrollo del proyecto.
“El proyecto se puede solucionar fácil, se corre 50 metros al norte o se corre 50 metros al sur, pero entonces ahora no podemos, por solucionarlo, que queden impunes posibles hechos irregulares. Estamos llamando también la atención de la presunta existencia de un humedal”, reiteró el secretario.
Recordemos que en la lupa de la secretaría está el contrato de concesión bajo el esquema de APP de iniciativa privada Unidad Funcional 3 del corredor “Accesos Norte a la Ciudad que comprende desde la variante de Chía hasta la carretera de los Andes.
Las irregularidades podrían ser administrativas y contractuales que podrían configurar en un detrimento patrimonial y presunto volteo de tierras para el municipio de Chía.
- La aprobación presuntamente anómala del Acuerdo 100 de 2016 (RE-POT de Chía), de lo cual se derivó un posible fenómeno de volteo de tierras.
- Una posible nulidad absoluta del Convenio Interadministrativo 019 de 2017, entre el municipio de Chía y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), pues se habría hecho la entrega gratuita de terrenos públicos destinados a vías locales, para la construcción y aprovechamiento económico de una vía nacional, dentro de una Alianza Público-Privada sin aportes de recursos públicos