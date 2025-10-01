Secretario de Transparencia confirma reunión clave para definir futuro de Autopista Norte en Bogotá

Al término de Asointermedias el secretario de la Transparencia, Andrés Idárraga, confirmó que este 02 de octubre el presidente Gustavo Petro convocó a una reunión de alto nivel para abordar el proyecto de ampliación de la Autopista Norte en Bogotá.

“Mañana a las 10 de la mañana el Presidente de la República convocó a una reunión donde está el presidente de la ANI, la directora de la ANLA, la ministra de Transporte, el Superintendente de Notariado y Registro y la Secretaría de Transparencia para ponernos de acuerdo”, indicó el secretario.

#BOGOTÁ El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, se mantiene en que el proyecto que busca ampliar la autopista norte en la capital del país, Acces Norte, es ilegal.



"El proyecto se puede solucionar fácil, se corre 50 metros al norte o se corre 50 metro al sur", indicó…

Idárraga se sostiene en posibles hechos ilegales que dieron lugar al proyecto Acces Norte en especial en la Unidad Funcional 03. No obstante, el secretario asegura que no se no tiene por qué suspender el desarrollo del proyecto.

“El proyecto se puede solucionar fácil, se corre 50 metros al norte o se corre 50 metros al sur, pero entonces ahora no podemos, por solucionarlo, que queden impunes posibles hechos irregulares. Estamos llamando también la atención de la presunta existencia de un humedal”, reiteró el secretario.

Recordemos que en la lupa de la secretaría está el contrato de concesión bajo el esquema de APP de iniciativa privada Unidad Funcional 3 del corredor “Accesos Norte a la Ciudad que comprende desde la variante de Chía hasta la carretera de los Andes.

Las irregularidades podrían ser administrativas y contractuales que podrían configurar en un detrimento patrimonial y presunto volteo de tierras para el municipio de Chía.