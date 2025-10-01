Procurador sobre expulsión de diplomáticos de Israel: “hay que respetar decisiones del presidente”

En las últimas horas se han acrecentado las tensiones diplomáticas entre Colombia e Israel por cuenta de la detención de dos connacionales que realizaban misiones humanitarias en Palestina.

El presidente anunció que saldría toda la delegación diplomática de Israel en Colombia, frente a este tema el procurador Gregorio Eljach se pronunció, asegurando que están en juego relaciones económicas.

“Lo mejor es que haya armonía en las relaciones internacionales, especialmente cuando hay involucrado empresariado, comercio, inversión pública, privada, suministro de bienes que nosotros no producimos. Hay que entendernos”, indicó Eljach.

No obstante, el jefe del Ministerio Público aseguró que se deben respetar las decisiones del ejecutivo.

“Hay que respetar las decisiones del presidente porque él es la máxima autoridad administrativa y el que lleva adelante las relaciones internacionales. Lo que el presidente decida en esa medida solo será objeto de control político en su medida, pero hay que respetarlo y cumplirlo”, indicó el procurador Gregorio Eljach.

Sobre relaciones con Estados Unidos

Sobre la última determinación de Estados Unidos de revocar la visa del presidente Gustavo Petro, el procurador aseguró que es una determinación autónoma de esa nación.

“Cada estado es soberano de otorgarle tránsito por su territorio a quien desee o no desee. En esa medida no se discute la decisión del estado americano y cada quien es también dueño de renunciar si tiene ese derecho a ese derecho y si no lo tiene pues no tiene nada que renunciar. Lo que quiero decir es que hay temas de más urgencia que son, digamos, modificables y que sobre ellos vamos a trabajar. Lo que tomen las decisiones los estados es soberanamente respetable”, dijo el procurador.