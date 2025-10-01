Alcaldía de Pasto restringirá la venta de talco en Carnavales

AME9033. PASTO (COLOMBIA), 06/01/2025.- Asistentes se divierten con espuma durante el Desfile Magno en el marco del Carnaval de Negros y Blancos, este lunes en Pasto (Colombia). El Desfile Magno de carrozas se tomó las principales calles en el cierre del Carnaval de Negros y Blancos, proclamado por la Unesco en 2009 como Obra Maestra del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Dueñas Castañeda ( EFE )

Pasto - Nariño

La Alcaldía de Pasto anunció que en los próximos días emitirá un decreto que busca restringir la venta en bultos de materiales que suelen ser utilizados de manera indebida durante el Carnaval de Negros y Blancos, como la cal, los abonos y fungicidas.

Se trata de una medida con la que se pretende reforzar la seguridad y evitar que estas sustancias sean lanzadas en el rostro de las personas, lo que en algunos casos es usado para hurtar y agresiones.

El alcalde Nicolás Toro explicó que la decisión no está relacionada directamente con el talco, sino con materiales de construcción que terminan siendo usados de forma peligrosa durante las festividades.

“Estamos listos a expedir un decreto que tiene que ver con la venta en bultos de algún material de construcción. Esos días no vamos a permitir la venta en bultos porque utilizan la cal, los abonos, fungicidas. Se utilizan de todo para echar con los puños, para taparle los ojos a la gente y robarla. Entonces, por seguridad, sí vamos a evitar que se ocasionen estas ventas”, señaló.

Por su parte, la secretaria de Salud de Pasto, Mariluz Moncayo, indicó que hasta el momento no existen estudios que relacionen el uso del talco en el carnaval con el aumento de infecciones respiratorias agudas.

“No tenemos causa que el talco haya causado problemas de infección respiratoria aguda. Los indicadores no nos dan que son causa de talco. Las cifras que se presentan en los primeros días de enero tienen que ver con el cambio climático y otras situaciones que no están relacionadas con este elemento”, Aseguró.