Operación fallida en Mosquera, Nariño deja un soldado muerto y otro desaparecido

Mosquera - Nariño

Las labores de búsqueda adelantadas en la zona costera de Mosquera, Nariño, permitieron ubicar el cuerpo sin vida de uno de los dos soldados que habían sido reportados como desaparecidos tras el naufragio de un Bote de Apoyo Fluvial de la Armada Nacional.

De acuerdo con el Ejército Nacional, se trata del soldado profesional José David Marmolejo Ferrer, cuyo deceso fue confirmado en las últimas horas.

“El Ejército Nacional lamenta profundamente la pérdida de nuestro soldado y expresa su más sentido de solidaridad a su familia, compañeros y amigos”, indicaron en el comunicado oficial, en el que se anunció además la disposición de un equipo interdisciplinario para el acompañamiento de sus seres queridos.

El hecho se registró el pasado viernes 26 de septiembre, en medio de una operación conjunta con Ejército y Policía Nacional, cuando la embarcación que transportaba a 28 uniformados perdió comunicación y posteriormente fue hallada volcada. Gracias a la rápida reacción de las tropas, 26 militares fueron rescatados con vida.

La operación era liderada por el Coronel Jorge Enrique González Orejuela, comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 4, quien también lideró la operación en la cual las tropas dispararon por error contra la embarcación de la alcaldesa de Mosquera, Nariño, Karen Pineda, en la cuál resultó muerto un hombre del esquema de seguridad de la mandataria local.

Las autoridades en la zona mantienen la búsqueda para ubicar al uniformado que continúa desaparecido, sin embargo, hasta el momento no se han esclarecido las causas del naufragio ni se ha informado si existe relación con la presencia de grupos armados en esta zona del Pacífico nariñense.