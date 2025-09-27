Día del contador en Venezuela: ¿qué es y por qué se conmemora?

Bogotá. Enero 09 de 2025.Ciudadanos venezolanos en Bogotá realizan un plantón pacífico en la Plaza de Lourdes para rechazar la posesión presidencial de Nicolás Maduro, prevista para mañana en Venezuela. Con pancartas y banderas, expresan su respaldo a Edmundo González. La ex presidenta de Colombia Martha Lucía Ramírez se unió al plantón en muestra de apoyo. (Colprensa - Catalina Olaya)

Venezuela es uno de los países hermanos de Colombia, allí, al igual que en otras regiones del mundo, hay fechas importantes en las que se conmemora eventos y situaciones históricas. Para este 27 de septiembre, el territorio bolivariano está celebrando el día del contador.

Asimismo, se eligió que se celebrará en este día, puesto que es la fecha en la que se conmemora la publicación de la Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública (LEPC) en la Gaceta Oficial N° 30.216. Pese a que el país no está pasando uno de sus mejores momentos, algunos intentan seguir a delante con este tipo de fechas.

Por otro lado, todos los 27 de septiembre de cada año desde 1973, se viene exaltando esta fecha, pues el presidente de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV), Luis Veloz, manifestó la importancia de la profesión y su impacto en la sociedad, así se mostró en las redes sociales mediante un video:

¿Qué se celebra este 27 septiembre en Venezuela más allá de ser el día del contador?

Según se indicó en la red social Superlíder de automercados de Venezuela, cada 27 de septiembre se busca exaltar la importancia de estos profesionales y de la carrera como tal, ya que sin este sector, muchos empresarios no estarían ni llevarían el orden que tienen en sus empresas o entidades. Por tal razón, se resaltan dos puntos importantes para los que ejercen esta profesión:

Se rinde un homenaje a estos contadores que se encargan de creer, organizar, dar seguimiento y evaluar varias políticas en un marco financiero.

Reconocer la importancia del contador en un entorno empresarial y económico.

Debido a ello, se intenta celebrar en este día la labor que hacen los profesionales, pues para los venezolanos, esta carrera no solo se encarga de llevar un seguimiento financiero, sino que también, aporta a la implementación de estrategias en el país.

¿Cómo funciona la Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública en Venezuela?

Esta Ley en Venezuela regula esta profesión, estableciendo una serie de compromisos y requisitos para poder ejercer de forma legal todas las obligaciones que debe de ejercer un contador público. Además, esta Ley garantiza la ética, responsabilidad, progreso profesional e interés público, asimismo, le exige a estos profesionales cumplir con las normativas del país.

Además de esto, en Venezuela se divide en dos partes el ejercicio de esta profesión de la siguiente manera, según la Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública:

Colegios de Contadores Públicos: Se crean corporaciones profesionales con personería jurídica que agrupan a los contadores públicos de cada entidad federal y velan por los intereses profesionales y el perfeccionamiento moral y científico.

Se crean corporaciones profesionales con personería jurídica que agrupan a los contadores públicos de cada entidad federal y velan por los intereses profesionales y el perfeccionamiento moral y científico. Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV): Es la organización nacional de los colegios, con sede principal en Caracas, tiene como objetivo, fijar cuotas y fomentar el estudio de la profesión e investigar asuntos de su competencia.

