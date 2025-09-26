Nariño se prepara para vivir el Mes del Turismo 2025

Pasto - Nariño

El 27 de septiembre, Día Internacional del Turismo, inicia en Chachagüí la segunda edición del Mes del Turismo, con una agenda que integra a comunidades, empresarios, autoridades y academia para destacar la riqueza cultural y natural del departamento.

Diferentes actividades estratégicas buscan consolidar a Nariño como un destino competitivo y sostenible. Entre los eventos más destacados se encuentran la participación de Parques Nacionales Naturales en El corregimiento de El Encano, el Congreso de Medicina Interna ACMI en Pasto, iniciativas de agroturismo de la Universidad de Nariño, además de festivales, ferias y rutas turísticas en diferentes municipios del departamento además, la programación será una antesala de escenarios nacionales e internacionales como la Macro rueda de Negocios y Bioexpo 2025, que se desarrollarán en el departamento con la llegada de más de 70 mil visitantes.

La Directora administrativa de Turismo, Claudia Patricia Erazo Casabón, señaló que, “La primera experiencia del mes del Turismo, dejó grandes resultados, abrió puertas, generó visibilidad y permitió que Nariño sea finalista de la Medalla al Mérito en Innovación Turística a nivel nacional. Este logro mostró que la iniciativa debe continuar, porque es motor de desarrollo, integración y paz”.

La agenda del Mes del Turismo proyecta a Nariño como un territorio de oportunidades, que impulsa la economía para fortalecer la integración social y promover su sostenibilidad.