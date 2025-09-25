Triple feminicidio en Buenos Aires fue transmitido en vivo por redes sociales

Tres mujeres desaparecidas, dos de 20 años y una de 15, fueron encontradas muertas en la periferia de Buenos Aires, en una vivienda de Florencia Varela, una ciudad ubicada 25 kilómetros al sur de la capital argentina. Las víctimas fueron identificadas como Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez.

Las jóvenes fueron torturadas, mutiladas, asesinadas y enterradas en el jardín de la residencia, en un caso que el Ministerio de Seguridad del distrito bonaerense atribuye al narcotráfico.

Javier Alonso, jefe de la cartera regional, señaló que el triple feminicidio perpetuado el viernes pasado fue transmitido en vivo por redes sociales, a través de un perfil privado, que contaba con 45 seguidores.

El funcionario apuntó que la retransmisión del crimen consistió en un mensaje de advertencia entre miembros de una organización dedicada al narcotráfico.

Triple feminicidio en Buenos Aires atribuido al narcotráfico

Una banda de narcotraficantes asesinó a tres mujeres jóvenes en la región metropolitana de Buenos Aires, cuya desaparición fue reportada desde el viernes pasado.

El ministro Alonso indicó que las mujeres subieron a una camioneta, “creyendo que se dirigían a un evento, sin saber que estaban cayendo en una trampa de una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas”. Este vehículo fue encontrado incendiado poco después.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, se estima que el crimen ocurrió la misma noche de la desaparición. El rastreo de los teléfonos, que dejaron de estar activos el sábado, permitió reconstruir el recorrido realizado por las jóvenes.

El funcionario señaló que “toda la sesión de asesinato y tortura” fue transmitida “en vivo por redes sociales y aparentemente la habrían visto 45 personas que forman parte de esa cuenta de Instagram”.

“Esto le pasa al que me roba droga”, expresó el líder de la banda durante la transmisión en vivo para emitir un mensaje “disciplinante” al resto de la banda, según contó Alonso.

Hasta el momento hay cuatro personas arrestadas: dos hombres y dos mujeres de entre 18 y 28 años. Dos de estas personas fueron detenidas en la vivienda donde se produjo el triple feminicidio.

El ministro aseguró que han identificado a varios integrantes de la banda y al líder de la misma, ‘J’ o ‘Julito’, un hombre de nacionalidad peruana de 23 años, para quien han emitido una orden de captura.

Crece la indignación por el asesinato de tres mujeres, dos de 20 años y una de 15

Miles de personas se movilizaron el miércoles en más de una decena de ciudades argentinas en reclamo de justicia por el triple feminicidio. Las protestas fueron convocadas principalmente por el movimiento feminista Ni Una Menos.

Los manifestantes colmaron plazas y parques de ciudades como Córdoba, Mar del Plata, La Plata, Mendoza, Paraná, Rosario, Salta y Corrientes, y tuvieron como epicentro la Plaza Flores, en la ciudad de Buenos Aires.

Al respecto, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, expresó que toda Argentina debe involucrarse en la lucha contra el narcotráfico, “de lo contrario se fortalece y se vuelve impune”.

“Ante un hecho de esta naturaleza tenemos que ser serios y responsables para que se comprenda que el narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones, y ejerce además todas las formas de la violencia machista”, dijo Kicillof.

Por otra parte, la convocatoria de Ni Una Menos cargó contra el Gobierno del presidente Javier Milei: “Tres mujeres asesinadas en medio de la violencia política y mediática que carga de odio contra nosotras y nosotres. (...) El antifeminismo de Estado y el ajuste son letales”.

La multitud que se concentró en la Plaza Flores coreó “Ni una menos, vivas nos queremos”, con un sinfín de banderas y carteles exigiendo justicia por las jóvenes asesinadas.

“En este momento, las mujeres de Argentina, todas las compañeras feministas y no feministas también, debemos salir a decir basta”, dijo a EFE Nina Brugo, referente feminista y militante política. “Nosotras no vamos a permitir que siga sucediendo esto. Nuestras vidas están en juego y las cuidaremos”, añadió.

Mientras que otra de las manifestantes, Antonella Polti, docente y militante feminista desde hace años, destacó la convocatoria espontánea ante la noticia del triple feminicidio: “Queremos saber qué pasó, que el Estado se haga responsable, porque hoy nos faltan tres pibas, pero es constante los ataques que recibimos las mujeres y la diversidad”.

Polti también cuestionó las políticas de ajuste del presidente Milei, que dijo “recaen sobre todo sobre las mujeres”, y pidió “que paren los discursos de odio”.