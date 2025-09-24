Entre apoyo y críticas, así transcurre el segundo día de la Asamblea General de la ONU

En el segundo día de la Asamblea General de la ONU, varios países salieron en defensa del organismo tras las críticas del presidente Donald Trump a su papel en medio de guerras y crisis globales. Mientras unos mandatarios reafirmaron la importancia del multilateralismo, otros cuestionaron la burocracia y pidieron reformas dentro de la organización.

Nueve años después de su última intervención en Naciones Unidas, el rey Felipe VI de España regresó este martes al plenario de la ONU para inaugurar la segunda jornada de la Asamblea General. Desde la sede en Nueva York, denunció la masacre en Gaza y subrayó la importancia del organismo internacional, en contraste con las duras críticas del presidente Donald Trump, quien cuestionó su eficacia en medio de los conflictos globales.

“Las Naciones Unidas no siguen siendo útiles, son imprescindibles, son insustituibles”, dijo el rey. Esto mientras condenaba la invasión rusa en Ucrania, y la guerra en Gaza.

“La comunidad internacional debe defender siempre los derechos humanos y prestar asistencia a los refugiados y a quienes han perdido sus hogares a causa de la guerra y la inestabilidad”, enfatizó.El Rey de España concluyó que “respetando la libertad, la justicia y los derechos humanos, y con cooperación internacional, podemos construir un mundo más seguro y justo. Debemos, juntos y con una voluntad humana y práctica, hacer frente a las crisis globales”.

En esa misma línea, el príncipe Alberto II de Mónaco destacó el papel de la ONU y pidió a todas las naciones “trabajar juntas para encontrar soluciones” a las crisis actuales. Aseguró que “la paz no es una utopía, sino una necesidad imperiosa”.

Cuestionamientos al apoyo internacional por parte de Ucrania

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llamó la atención de la comunidad internacional en medio de la invasión rusa en su país.

“La respuesta global, de nuevo ha sido insuficiente, perdimos Georgia, los organismos de derechos humanos solo se están reduciendo allá”, dijo Zelesnky.

“Las naciones pueden expresar su dolor en momentos como este, pero incluso en momentos de derramamiento de sangre, no hay una sola institución internacional que pueda detenerlo”, afirmó Zelesnky. “Así de débiles se han vuelto estas instituciones”.

“Y debido a la debilidad de las instituciones internacionales, esta locura continúa”, añadió. El líder ucraniano advirtió además que una nueva carrera armamentista está determinando la interacción entre los países, lo que pone de relieve la falta de influencia de los foros internacionales para garantizar la paz y la seguridad.

Críticas directas a la ONU

El presidente de Panamá, José Raul Mulino, aunque advirtió la importancia de las Naciones Unidas, propuso “una reforma integral para asegurar que el Consejo de Seguridad sea más efectivo” y para que la Asamblea General sea “más representativa, las agencias especializadas más inclusivas y sobre todo reducir la burocracia”, también pidió “mayor representación de América Latina y el Caribe en los órganos de toma de decisiones”.

“En tiempos de crisis, cuando soplan vientos de unilateralismo, polarización y fragmentación, Panamá hará oír su voz en defensa del multilateralismo. Panamá seguirá siendo miembro entusiasta de las Naciones Unidas defensor del derecho internacional e incansable promotor de la paz mundial”, concluyó Mulino.

Por su parte, el presidente de Javier Milei se sumó a las fuertes criticas de Trump a la ONU y advirtió que la organización “se ha alejado de su norte en las últimas décadas”. Calificó la ONU como una organización llena de “burócratas internacionales que buscan imponer a los ciudadanos del mundo un modo de vivir determinado”.