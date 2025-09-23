Se entregó hombre que propinó brutal golpiza a mujer en pleno Corredor de Carga en Cartagena

Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena informa a la ciudadanía que, tras intensos operativos de búsqueda y como una prioridad establecida por el alcalde Dumek Turbay Paz, se presentó ante las autoridades el hombre señalado como presunto responsable de la agresión contra una mujer, ocurrida en plena pública, y que se conoció a través de un video aficionado.

El presunto responsable, identificado como Franklin Jiménez Blanco, se entregó en el Comando de la Policía de Manga, donde el secretario del Interior, Bruno Hernández, y el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, general Gelver Yecid Peña, procedieron a ponerlo a disposición de la Fiscalía General, encargada desde ya de su proceso de judicialización.

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, quien desde el primer momento rechazó y condenó lo ocurrido, reiteró que sobre Jiménez Blanco debe recaer todo el peso de la ley y que la víctima cuenta con la protección y atención integral que establece la Ruta de Violencias Basadas en Género (VBG).

El Distrito de Cartagena confirmó que interpondrá denuncia formal contra Franklin Jiménez Blanco por el delito de tentativa de homicidio, atendiendo la gravedad de la agresión registrada.

De igual forma, las autoridades pudieron establecer que, presuntamente, la víctima ya habría sido objeto de otras agresiones personales previamente, lo que evidencia la necesidad de medidas contundentes por parte de la justicia.

El secretario del Interior, Bruno Hernández, hizo un enérgico llamado a la ciudadanía a rechazar todo tipo de violencia contra la mujer y a denunciar oportunamente estos hechos, con el fin de garantizar la protección de las víctimas y la judicialización de los responsables.

Desde la Secretaría de Participación Ciudadana, a través de la Oficina de Asuntos para la Mujer, se ha dispuesto todo al acompañamiento a la víctima, conforme con las garantías necesarias para salvaguardar su integridad física y emocional.

Desde la Oficina de Asuntos para la Mujer, una vez se activó la Ruta contra las Violencias Basadas en Género-VBG, la víctima fue acompañada ayer (lunes) para interponer la denuncia ante la Fiscalía.

Y, en total disposición y continuidad con dicho acompañamiento, este martes la víctima también contará con la presencia de la Oficina de Asuntos de la Mujer para ser valorada en Medicina Legal.