Leyva ratifica acusaciones sobre adicciones de Petro: “si su estado no es grave, demuéstrelo”

Nuevamente las acusaciones del excanciller Álvaro Leyva contra el presidente Gustavo Petro sobre sus presuntas adicciones al alcohol y las drogas vuelven a estar sobre la mesa, esta vez por cuenta de un documento que el exfuncionario le envió a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

El excanciller Leyva volvió a traer sobre la mesa las pérdidas del alto mandatario durante los viajes presidenciales, y le pidió que se realice una prueba de toxicología, para que el país se entere de que no es apto para gobernar.

“Solicité públicamente al doctor Petro, una prueba médica de su condición. Si su estado no es grave, demuéstrelo. Creo que es necesario conocer su habeas corpus medicinal con informe profesional sobre la condición de su salud mental; superar este tipo de enfermedad o enfermedades, requiere ayuda de especialistas en tales campos, según los entendidos”, dice la carta publicada por Noticias RCN.

En la misiva, Leyva asegura que el presidente Petro les hizo pasar varios momentos incómodos durante un viaje a Chile, pues se habría pasado de copas y “más” que hasta los meseros del lugar le tuvieron que ayudar a salir. Dijo que lo peor de todo es que para el otro día tenía programado un encuentro en el Palacio de los Tribunales de Justicia, para saludar al presidente de la Corte Suprema, y nunca llegó.

¿Excusa de psiquiatría?

El excanciller Leyva habla de una excusa que Petro habría presentado cuando fungía como senador, y que habría sido expedida por por un especialista con “experiencia en manejo de pacientes con dependencia a drogas, alcohol y trastornos bipolares”.

Por esto, señala qué hay varios testigos y personas que pueden certificar que el presidente Petro si tendría un problema de adicciones, y que las acusaciones que ha hecho el canciller son ciertas.