🔴 Boyacá Chicó vs. Pereira en el cierre de la fecha 12 de Liga: siga ACÁ el minuto a minuto

En el cierre de la jornada dominical por la fecha 12 de la Liga Colombia, se enfrentan Boyacá Chicó y Deportivo Pereira en el estadio La Independencia en la ciudad de Tunja. Duelo de necesitados en el fútbol colombiano, pues ambos están por fuera de los ocho primeros

El equipo de Tunja es el colero del campeonato con solo 10 unidades, resultado de cinco derrotas, cuatro empates y solo dos triunfos en este semestre. Vienen de caer por goleada 4-0 en la visita a Tolima y están en la posición 17 de la tabla del descenso con 1,34 de promedio.

Por su parte, los dirigidos por Rafael Dudamel marchan decimosegundos con 13 unidades, a cuatro puntos del octavo que es Deportivo Cali con 17. El conjunto pereirano necesitan la victoria para acercarse al selecto grupo, y vienen de empatar 0-0 ante Llaneros en su más reciente compromiso por Liga.

