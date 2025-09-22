🔴 Boyacá Chicó vs. Pereira en el cierre de la fecha 12 de Liga: siga ACÁ el minuto a minuto
‘Ajedrezados’ y ‘Matecañas’ se miden en Tunja durante el último partido de la jornada.
En el cierre de la jornada dominical por la fecha 12 de la Liga Colombia, se enfrentan Boyacá Chicó y Deportivo Pereira en el estadio La Independencia en la ciudad de Tunja. Duelo de necesitados en el fútbol colombiano, pues ambos están por fuera de los ocho primeros
El equipo de Tunja es el colero del campeonato con solo 10 unidades, resultado de cinco derrotas, cuatro empates y solo dos triunfos en este semestre. Vienen de caer por goleada 4-0 en la visita a Tolima y están en la posición 17 de la tabla del descenso con 1,34 de promedio.
Por su parte, los dirigidos por Rafael Dudamel marchan decimosegundos con 13 unidades, a cuatro puntos del octavo que es Deportivo Cali con 17. El conjunto pereirano necesitan la victoria para acercarse al selecto grupo, y vienen de empatar 0-0 ante Llaneros en su más reciente compromiso por Liga.
Siga acá el minuto a minuto de Boyacá Chicó vs. Pereira
Estefano Arango (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Yúber Quiñones (Deportivo Pereira).
Arlen Banguero (Boyacá Chicó) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Walmer Pacheco (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Arlen Banguero (Boyacá Chicó).
Fuera de juego, Deportivo Pereira. Juan Ríos intentó un pase en profundidad pero Jhon Largacha estaba en posición de fuera de juego.
Juan Ríos (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Enrique Camargo (Boyacá Chicó).
Falta de Jairo Molina (Boyacá Chicó).
Omar Albornoz (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en la zona defensiva.
¡Gooooool! Boyacá Chicó 0, Deportivo Pereira 1. Merheg Enciso (Deportivo Pereira) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Jhon Largacha con un centro al área.
Merheg Enciso (Deportivo Pereira) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Enrique Camargo (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Merheg Enciso (Deportivo Pereira).
Remate fallado por Omar Albornoz (Deportivo Pereira) remate con la derecha desde mas de 30 metros que se va alto y desviado por la derecha de libre directo.
Elian Peralta (Boyacá Chicó) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Merheg Enciso (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Elian Peralta (Boyacá Chicó).
Remate rechazado de Jhonny Jordán (Boyacá Chicó) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Estefano Arango.
Remate fallado por Juan Quintero (Deportivo Pereira) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Darwin Quintero con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Deportivo Pereira. Corner cometido por Arlen Banguero.
Remate rechazado de Yúber Quiñones (Deportivo Pereira) remate con la derecha desde fuera del área.
Corner,Deportivo Pereira. Corner cometido por Elian Peralta.
Víctor Mejía (Deportivo Pereira) remata al larguero, remate con la izquierda desde el centro del área tras botar una falta.
Falta de Kevin Cortés (Boyacá Chicó).
Víctor Mejía (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en campo contrario.
Estefano Arango (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Darwin Quintero (Deportivo Pereira).
Mano de Jairo Molina (Boyacá Chicó).
Enrique Camargo (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Merheg Enciso (Deportivo Pereira).
Falta de Jhonny Jordán (Boyacá Chicó).
Walmer Pacheco (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en la banda derecha.
Estefano Arango (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Juan Ríos (Deportivo Pereira).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Arlen Banguero (Boyacá Chicó) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Vladimir Hernández con un centro al área.
José Ampudia (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Juan Ríos (Deportivo Pereira).
Fuera de juego, Boyacá Chicó. Enrique Camargo intentó un pase en profundidad pero Jairo Molina estaba en posición de fuera de juego.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento