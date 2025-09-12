Petro arremete contra Vicky Dávila: Integra red mafiosa en Fiscalía para su uso “proselitista”

Una nueva acusación realizó Gustavo Petro contra Vicky Dávila, en medio de la investigación contra el hijo del presidente por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Esta vez, el presidente denunció presiones indebidas en el caso, por parte de una agrupación mafiosa y organizada en forma de coalición que tienen en la Fiscalía.

Aseguró que esta “junta” tiene vínculos con exportaciones de cocaína en el Puerto de Buenaventura, y una relación con la impunidad sobre los actores intelectuales del asesinato del fiscal paraguayo Francisco Pecci.

Además, de tener relación con la precandidata Vicky Dávila, por lo cual, asegura que es la razón de las filtraciones en el caso de Nicolás Petro.

“Sé de los vínculos estrechos entre la entonces periodista Victoria Dávila y el fiscal Barbosa y sus fiscales. Sé que gracias a esta alianza entre fiscal y periodista, Victoria tenía el conocimiento previo de diligencias del proceso contra mi hijo”, puntualizó.

¿Cuáles son las pruebas del hecho?

El presidente adjuntó dos capturas sobre publicaciones de la precandidata presidencial con el caso de Nicolás Petro, y en una de ellas se le vería como divulga en su cuenta de X, mucho antes de que la Fiscalía lo sacara.

De esta manera, el mandatario asegura que Vicky Dávila filtra información de la Fiscalía, para arrodillarlo por la situación de su hijo.

"Esta nueva realidad de una persona que busca legítimamente llegar al poder público“.