“No se va a manipular el manual de funciones”: MinIgualdad sobre designación de Juliana Guerrero
El ministro Juan Carlos Florian también se refirió a los señalamientos que indican que con su nombramiento se estaría rompiendo la ley de cuotas. Conozca los detalles en Caracol Radio
Colombia
Desde el Congreso de la República, el ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florian, se refirió a los cuestionamientos sobre el posible nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes.
En una breve declaración al respecto, Florian afirmó que no se modificará el manual de funciones del Ministerio tal como se ha denunciado.
“Nosotros no estamos haciendo ningún tipo de manipulación ni de cambios de los manuales de funciones en el Ministerio de la Igualdad”.
En seguida, cuando se le preguntó si aún así se va a nombrar a Juliana Guerrero como viceministra de la Igualdad, Florian solo indicó que no hablará sobre el tema.
Por otro lado el ministro la Igualdad habló sobre la demanda que cursa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que advierte que su nombramiento como jefe de esa cartera violaría la ley de cuotas.
“Pareciera que la ley de paridad es una ley muy binaria, solamente para que las personas, hombres y mujeres, puedan acceder a cargos de poder y a cargos de poder tan importantes como la dignidad de ser ministro o ministra en Colombia”, dijo Florian.
Agregó que el país se debe meter en el debate y “pensar en las personas como yo, que no se reconoce ni como hombre ni como mujer y que tenemos un género fluido, podamos tener también altos cargos de dignidad y representar de alguna manera y dar, digamos, ser tomadores de política pública y en este caso de política pública social”.