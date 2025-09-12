“No se va a manipular el manual de funciones”: MinIgualdad sobre designación de Juliana Guerrero

Colombia

Desde el Congreso de la República, el ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florian, se refirió a los cuestionamientos sobre el posible nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes.

En una breve declaración al respecto, Florian afirmó que no se modificará el manual de funciones del Ministerio tal como se ha denunciado.

“Nosotros no estamos haciendo ningún tipo de manipulación ni de cambios de los manuales de funciones en el Ministerio de la Igualdad”.

En seguida, cuando se le preguntó si aún así se va a nombrar a Juliana Guerrero como viceministra de la Igualdad, Florian solo indicó que no hablará sobre el tema.

#POLÍTICA También afirmó Florián que en el Ministerio de la Igualdad no se está haciendo “ningún tipo de manipulación ni de cambio de los manuales de funciones”, esto a los señalamientos según los cuales Juliana Guerrero no cumple con los requisitos para ser nombrada como… pic.twitter.com/xlUzsfhB7d — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 12, 2025

“Tenemos que pensar en las personas como yo, que no se reconoce ni como hombre ni como mujer”: Ministro de la Igualdad

Por otro lado el ministro la Igualdad habló sobre la demanda que cursa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que advierte que su nombramiento como jefe de esa cartera violaría la ley de cuotas.

#POLÍTICA “Creo que es importante que Colombia se meta en ese debate y que pensemos que las identidades de género son fluidas, tenemos que pensar en las personas como yo que no se reconocen como hombre ni como mujer”, dijo el ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, luego de… pic.twitter.com/AmmbanAolk — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 12, 2025

“Pareciera que la ley de paridad es una ley muy binaria, solamente para que las personas, hombres y mujeres, puedan acceder a cargos de poder y a cargos de poder tan importantes como la dignidad de ser ministro o ministra en Colombia”, dijo Florian.

Agregó que el país se debe meter en el debate y “pensar en las personas como yo, que no se reconoce ni como hombre ni como mujer y que tenemos un género fluido, podamos tener también altos cargos de dignidad y representar de alguna manera y dar, digamos, ser tomadores de política pública y en este caso de política pública social”.