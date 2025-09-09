No tuvimos que ver con el caso de carrotanques: Peralta tras testimonio del exdirector UNGRD

Colombia

La senadora Martha Peralta se pronunció tras la revelación del testimonio de Sneyder Pinilla, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), quien ante la Corte Suprema habló sobre las irregularidades en la compra de carrotanques destinados a abastecer de agua al departamento de La Guajira. Al respecto, puntualizó en que la congresista Peralta, no tuvo ninguna injerencia.

Peralta rechazó los señalamientos en su contra y aseguró que no tuvo participación en dicho proceso: “no tuvimos nada que ver con el caso de los carrotanques de La Guajira, ni en ese entramado. Sin embargo, muchos aquí insisten en seguir enlodando nuestro nombre”.

La congresista del Pacto Histórico agregó que, ha sido víctima de una persecución política por ser una mujer joven, indígena, y por respaldar las reformas sociales del actual gobierno. Señaló que esta situación ha generado hostigamientos en su contra, pero recalcó que no permitirá que se silencie su voz ni la de las comunidades que representa.

Finalmente, Peralta expresó su confianza en que el país conozca la verdad sobre este escándalo de corrupción y reiteró su compromiso con las poblaciones más vulnerables del país.

¿Cuál es el escándalo de la de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y los carrotanques?

Este escándalo surge en 2024, cuando se le formularon cargos contra el exdirector general de la UNGRD, Olmedo López Martínez, por los presuntos sobrecostos en la adquisición de 40 carrotanques destinados para el abastecimiento de agua potable en el departamento de La Guajira.

En el caso de Sneyder Pinilla, por su rol como supervisor del contrato, la Procuraduría formuló un segundo cargo por haber recibido a satisfacción los 40 carrotanques que se compraron, y aparentemente pasar por alto que no fueron entregados en las condiciones legales pactadas, por lo que no se cumplió a cabalidad el contrato.

El ente de control indicó que los funcionarios supuestamente participaron en la actividad contractual en detrimento del patrimonio público, al adquirir los vehículos con un sobrecosto superior a los $16.000 millones, es decir un incremento superior al 54 % con respecto a los precios reales del mercado y de $412 millones por cada uno de los carrotanques.